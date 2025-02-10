Як зробити будинок дорожчим: хитрощі, які дійсно працюють

Продаж будинку - це складний процес, який вимагає підготовки та часу. Але існують прості та доступні способи підвищити привабливість нерухомості без зайвих витрат.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Better Homes and Gardens розповідає про основні методи покращення будинку, які допоможуть отримати найкращі пропозиції від покупців.

Покращення зовнішнього вигляду будинку

Якщо будинок виглядає непривабливо ззовні, покупці можуть навіть не захотіти оглядати його всередині. Перше враження формується ще до входу в будівлю, тому доглянутий двір і фасад відіграють ключову роль.

Чим привабливіше виглядає будинок на фотографіях та при першому візиті, тим більше шансів на швидкий продаж. Просте оновлення зовнішнього вигляду може суттєво підвищити ціну нерухомості.

Доглянутий ландшафт

Підстрижений газон, акуратні клумби та чисті доріжки створюють позитивне враження у потенційних покупців. Регулярний догляд за садом і видалення бур'янів допоможуть зробити територію більш доглянутою.

Додатково можна оновити мульчу або гравій, а також розмістити декоративні рослини в горщиках. Якщо мова йде про дорогий будинок, варто залучити ландшафтного дизайнера, щоб підвищити його ринкову цінність.

Нове фарбування фасаду та дверей

Передні двері - це один із перших елементів, на які звертають увагу покупці. Оновлення їх фарбою в стильний, але нейтральний колір може суттєво покращити загальний вигляд будинку. Додатково можна замінити дверну фурнітуру, встановити нові номери будинку та освітлення.

Доглянутий зовнішній від двору - це плюс до ціни (фото: Freepik.com)

Привабливе оформлення інтер’єру

Правильне оформлення інтер’єру може допомогти покупцям уявити себе власниками цього житла. Мінімізація особистих речей, таких як сімейні фотографії чи сувеніри, допоможе створити нейтральний простір. Чим менше зайвих предметів, тим легше покупцям оцінити потенціал будинку. Очищені та відкриті приміщення виглядають просторішими й привабливішими.

Професійний дизайн інтер’єру

Деякі власники звертаються до професійних декораторів, щоб створити привабливий інтер’єр. Спеціалісти допомагають правильно розставити меблі та аксесуари, щоб підкреслити переваги простору.

Гарний дизайн може збільшити вартість будинку та скоротити час його перебування на ринку. Навіть просте переставлення меблів може суттєво змінити загальне сприйняття кімнат.

Очищення та прибирання двору

Охайний та чистий двір створює гарне враження і підкреслює доглянутість будинку. Газон слід регулярно косити, а доріжки - очищати від листя та бруду. Високоефективним і доступним рішенням є миття фасаду, тротуарів і під’їзної дороги. Також варто прибрати зайві речі: старі меблі, цеглу чи дитячі іграшки.

Не прибрати двір - це автоматично знизити ціну майбутньої угоди (фото: Freepik.com)

Глибоке прибирання

Очищений та доглянутий будинок виглядає більш привабливо для покупців. Важливо провести ретельне прибирання всіх кімнат, включаючи килими, меблі та вікна. Чиста та організована оселя справляє враження доглянутої і не потребує негайних ремонтів. Бездоганна чистота створює довіру у покупців і може вплинути на їхнє рішення.

Покращення освітлення

Правильне освітлення допомагає зробити житло більш комфортним та сучасним. Тепле та м’яке світло створює затишну атмосферу, що приваблює потенційних покупців. Економні LED-лампи або сучасні світильники допоможуть оновити інтер’єр із мінімальними витратами. Оновлення освітлення - це один із найпростіших способів покращити сприйняття простору.