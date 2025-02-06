Перепланування квартири у 2025 році: що можна робити без дозволу, а що - суворо заборонено

Іноді початкове планування квартири не відповідає вимогам власників. У такому випадку багато хто вирішує зробити перепланування житла, але як це зробити законно?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, що таке перепланування житла, коли його потрібно узаконити, як правильно зробити перепланування та які документи для цього потрібні.

Що входить у поняття перепланування?

Перепланування квартири - це зміни, внесені всередині об'єкта нерухомості після його введення в експлуатацію. Такі ремонтні та будівельні роботи можуть бути незначними або досить серйозними. Наприклад, знесення комори в коридорі, поєднання санвузла, розширення кухні чи вітальні за рахунок лоджії, об'єднання кухні та вітальні.

Кожен об'єкт нерухомості повинен мати свій технічний паспорт. Якщо проводяться зміни, що не відповідають техпаспортам, вони вважаються переплануванням. При цьому важливо, щоб не зачіпалися несучі конструкції та інженерні системи, а також не розширювалися габарити вже побудованої квартири. Якщо порушуються несучі стіни, це вже вважається не переплануванням, а реконструкцією.

Під поняття "перепланування" потрапляють такі роботи, як

перенесення та розбирання внутрішніх перегородок,

перенесення та облаштування дверних отворів,

перепланування та облаштування тамбурів,

добудова балкону на першому поверсі.

Яке перепланування не потрібно узаконювати?

Деякі види ремонтно-будівельних робіт можна виконувати без оформлення дозволу. Документи не потрібні в разі виконання таких робіт:

Збільшення житлової або нежитлової площі за рахунок демонтажу перегородок без зачіпання капітальних несучих стін та конструкцій.

Поєднання санвузла при наявності між ванною та туалетом не несучої стіни та відсутності вентиляційного каналу.

Поєднання кухні та вітальні в будинку без газу.

Устрій або усунення віконних та дверних отворів у внутрішніх перегородках.

Поєднання кухні або вітальні з лоджією без демонтажу підвіконного блоку та змін у системі опалення.

Для впевненості в тому, що плановані роботи не потребують дозволу, краще проконсультуватися з юристом. В іншому випадку, через незнання можна виконати перепланування, яке потім неможливо узаконити.

Що можна і чого не можна робити при переплануванні квартири?

Є великий список можливих змін, які можна зробити при переплануванні житла, але тільки за наявності відповідних документів. Це може бути перенесення або модернізація газового обладнання, роботи з несучими конструкціями, розширення межі приміщення, поділ квартири на дві та інші роботи.

Проте існують і обмеження. Наприклад, не можна розширювати площу санвузла за рахунок житлової кімнати, проводити демонтаж зовнішніх несучих стін з метою об'єднання приміщення з балконом, переносити радіатори на лоджію або засклений балкон, порушувати цілісність міжповерхових перекриттів та вентиляційних каналів.

Повний список заборонених робіт можна також отримати у юриста, щоб уникнути неприємних наслідків.

Перепланування пов'язано з певними бюрократичними процедурами (фото: Freepik.com)

Як правильно зробити перепланування квартири?

Якщо ви хочете зробити перепланування квартири, краще за все діяти відповідно до закону. Це допоможе уникнути штрафів та додаткових витрат. Вже були випадки, коли зміни не вдалося узаконити, і власнику довелося повернути приміщення до його початкового вигляду.

Процес перепланування включає кілька етапів. Спочатку потрібно створити проєкт перепланування, потім подати декларацію в ДІАМ (Державну інспекцію архітектури та містобудування). Після отримання дозволу можна починати роботи. По завершенні потрібно зробити новий технічний паспорт та подати заяву до ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг).

Після отримання висновку про відповідність проєкт, необхідно звернутися до нотаріуса або державного реєстратора для внесення даних до Державного реєстру. Усі ці кроки підтверджують законність перепланування.

Які документи потрібні для оформлення перепланування квартири?

Для узаконення перепланування за спрощеною схемою потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код власника, старий технічний паспорт, а також документи на право власності. Для отримання дозволу на перепланування потрібні також заява та проєкт перепланування.

В окремих випадках, якщо квартира знаходиться в будинку, що є пам'яткою архітектури, буде потрібно додатковий дозвіл від місцевих органів влади. Усі зміни підтверджуються новим технічним паспортом та випискою з Державного реєстру.

Для новобудов перепланування може бути безкоштовним, якщо зміни зроблені до здачі будинку в експлуатацію. Для вже зданих квартир вартість узаконення може коливатися від 50 до 2000 доларів, залежно від складності робіт.