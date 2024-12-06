6 тривожних ознак, які свідчать про гормональний збій в організмі

Гормональний збій спричиняє негативні наслідки в організмі людини. Такий стан може проявлятися кількома симптомами, які не можна ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Доктор медичних наук Крістін Муллін розповіла, що д еякі жінки живуть із гормональним дисбалансом, навіть не усвідомлюючи цього.

Проблеми зі шкірою

Гормональний дисбаланс може завдати шкоди вашій шкірі. В дорослому віці висипи виникають, коли змінюється баланс між гормонами естрогену та андрогену. Це може бути ознакою синдрому полікістозних яєчників, тоді як менопауза може викликати сухість шкіри та свербіж.

Безпліддя

Боротьба з фертильністю може бути пов’язана з гормональним дисбалансом, який є однією з основних причин жіночого безпліддя.

За словами лікаря, певні гормони сигналізують яєчникам, коли потрібно випустити яйцеклітину, тому, коли їх недостатньо, цей комунікаційний ланцюг може бути порушений.

Збільшення ваги

Боротьба зі схудненням є ще однією ознакою можливого гормонального дисбалансу. Збільшення ваги або проблеми зі схудненням - один із багатьох неприємних симптомів гормонального дисбалансу.

Багато жінок стикаються з цією проблемою, навіть якщо вони тренуються чотири-п’ять разів на тиждень і пам’ятають про споживання калорій. Це можна пояснити стресом надниркових залоз або дисбалансом, пов’язаним із СПКЯ.

Безсонні ночі

Гормональні проблеми можуть порушити сон. У більшості випадків причиною безсоння може бути зниження рівня гормону прогестерону, який виробляють яєчники.

Крім того, низький рівень естрогену може призвести до сильного нічного потовиділення, що заважає повноцінному відпочинку.

Рясні місячні

Рясні менструальні цикли можуть бути ознакою гормональних проблем. Надзвичайно рясні менструальні цикли є досить поширеними і часто стають нормою для більшості жінок, але все одно потрібно звернутись до лікаря.

Такий симптом також може бути пов’язаний з міомою, доброякісними утвореннями в матці, що живляться естрогеном. Це можна контролювати за допомогою медикаментозного та хірургічного лікування.

Проблеми з лібідо

Низьке лібідо або його відсутність може бути ознакою гормональних проблем. Хоча тестостерон зазвичай вважається чоловічим гормоном, він також присутній і у жінок. Тому коли він виходить з рівноваги, то виникають проблеми з лібідо.