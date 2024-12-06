6 тревожных признаков, свидетельствующих о гормональном сбое в организме

Гормональный сбой влечет за собой негативные последствия в организме человека. Такое состояние может проявляться несколькими симптомами, которые нельзя игнорировать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Доктор медицинских наук Кристин Муллин рассказала, что некоторые женщины живут с гормональным дисбалансом, даже не осознавая этого.

Проблемы с кожей

Гормональный дисбаланс может нанести вред вашей коже. Во взрослом возрасте сыпь возникает, когда изменяется баланс между гормонами эстрогена и андрогена.

Бесплодие

Борьба с фертильностью может быть связана с гормональным дисбалансом, являющимся одной из основных причин женского бесплодия.

По словам врача, определенные гормоны сигнализируют яичникам, когда нужно выпустить яйцеклетку, поэтому, когда их недостаточно, эта коммуникационная цепь может быть нарушена.

Увеличение веса

Борьба с похудением является еще одним признаком возможного гормонального дисбаланса. Увеличение веса или проблемы с похудением - один из многих неприятных и неприятных симптомов гормонального дисбаланса.

Многие женщины сталкиваются с этой проблемой, даже если они тренируются четыре-пять раз в неделю и помнят о потреблении калорий. Это можно объяснить стрессом надпочечников или дисбалансом, связанным со СПКЯ.

Бессонные ночи

Гормональные проблемы могут нарушить сон. В большинстве случаев причиной бессонницы может быть снижение уровня гормона прогестерона, производимого яичниками.

Кроме того, низкий уровень эстрогена может привести к сильному ночному потоотделению, что мешает полноценному отдыху.

Обильные месячные

Обильные менструальные циклы могут являться признаком гормональных проблем. Чрезвычайно обильные менструальные циклы достаточно распространены и часто становятся нормой для большинства женщин, но все равно нужно обратиться к врачу.

Такой симптом также может быть связан с миомой, доброкачественными образованиями в матке, питающейся эстрогеном. Это можно контролировать с помощью медикаментозного и хирургического лечения.

Проблемы с либидо

Низкое либидо или его отсутствие может являться признаком гормональных проблем. Хотя тестостерон обычно считается мужским гормоном, он также находится и у женщин. Поэтому когда он выходит из равновесия, то возникают проблемы с либидо.