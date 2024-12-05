Ось що потрібно робити зранку, щоб отримати заряд енергії на весь день

Зарядити організм енергією без будь-яких енергетичних напоїв цілком можливо. Зробити це можна без кофеїну за допомогою простих способів.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що робити вранці для підвищення енергії на весь день.

Рухайтеся

Дієтолог Ненсі Ранама розповіла, що в прави є дуже ефективним способом підбадьорити організм без кофеїну. Вправи або навіть проста швидка прогулянка, може бути чудовим способом підвищити енергію.

Вправи забезпечують клітини енергією. Це також викликає вивільнення ендорфінів і хімічної речовини під назвою норадреналін, яка допомагає відчувати себе пильним.

Їжте продукти, що підвищують енергію

Вживання правильної їжі може підтримувати рівень енергії стабільним протягом усього дня.

Продукти із низьким глікемічним індексом, цукор від яких засвоюється повільно, може допомогти уникнути затримки енергії, яка зазвичай виникає після вживання швидко засвоюваних цукрів або рафінованого крохмалю.

Їжа з низьким глікемічним індексом включає цільні зерна, овочі з високим вмістом клітковини, горіхи та корисні олії, такі як оливкова. Загалом продукти з високим вмістом вуглеводів мають найвищий глікемічний індекс. Білки та жири мають глікемічний індекс, близький до нуля.

Здорові закуски

Підтримуйте рівень енергії стабільним за допомогою здорових перекусів. Спробуйте замість кави з’їсти корисну закуску, наприклад яблуко з арахісовим маслом або грецький йогурт.

Щоб отримати найбільший заряд енергії, зосередьтеся на тому, щоб наздогнати втрачений сон, рано лягаючи спати.

Залишайтеся зволоженими

Питна вода може допомогти боротися з втомою. Якщо вашому організму не вистачає рідини, одним із перших ознак є відчуття сонливості та сильної стоми.

Тому потрібно постійно підтримувати організм зволоженим.

Розумні звички сну

Якісний сон допоможе вам досягти успіху без кофеїну. Одна з найкращих речей, яку ви можете зробити, щоб отримати більше енергії - це висипатися.

Спробуйте лягти спати приблизно на 15 хвилин раніше або подрімати після обіду протягом наступних кількох тижнів, щоб побачити, чи це змінить ваше самопочуття.

Уникайте алкоголю

Вживання алкоголю може негативно вплинути на рівень енергії. Тому уникайте такого напою, щоб залишатися бадьорими.

Заспокійлива дія алкоголю особливо сильна опівдні. Якщо ви збираєтеся вживати алкоголь, робіть це помірковано.

Техніка дихання

Дихальна робота може допомогти збільшити енергію. Техніка "подвійне дихання" може підвищити пильність, збуджуючи симпатичну нервову систему.