6 типів людей, яким не можна їсти червоне м'ясо

Серцево-судинні захворювання, рак і діабет - можливі наслідки вживання червоного м'яса

"Регулярне споживання червоного м’яса пов’язане з підвищеним ризиком розвитку високого рівня холестерину та високого кров’яного тиску, що може призвести до серцевих захворювань, а також підвищує ризик розвитку певних видів раку", - розповідає лікар-дієтолог Роксана Ехсані.

Деякі дослідження навіть виявили, що споживання червоного м’яса підвищує ризик розвитку діабету і може навіть скоротити тривалість життя.

"Якщо ви вирішите смажити його на грилі, і м’ясо підгорить, це може призвести до того, що м’ясо міститиме шкідливі канцерогени, які також пов’язують із підвищеним ризиком раку", - додала дієтолог.

Крім того, готова м'ясна продукція може містити забагато солі, що призводить до підвищення кров'яного тиску.

Кому не можна їсти червоне м'ясо

Люди з високим рівнем холестерину

"На жаль, якщо у вас уже високий рівень холестерину, споживання червоного м’яса не допоможе знизити рівень холестерину, а навпаки, і ще більше підвищить ці погані показники", - каже лікар.

Краще обмежити споживання м'яса до одного або двох разів на місяць і намагатися вибирати найнежирніший шматок.

Фото: Смажене червоне м'ясо - не найкраща їжа (pixabay)

Люди з альфа-гал синдромом

Якщо у вас є синдром альфа-гал, який буває після укусу кліщів певних видів, це може призвести до алергії на червоне м’ясо.

"Вживання м'яса може викликати кропив'янку, нудоту, блювоту, печію, діарею, кашель, падіння кров'яного тиску, сильний біль у шлунку та набряк губ, очей або горла", - пояснив дієтолог Джонатан Вальдес.

Людям із захворюваннями серця

Людям із серцево-судинними захворюваннями слід дуже обережно вживати червоне м’ясо.

"У людини із захворюванням серця в артеріях вже може накопичитися нездоровий наліт, і йому слід дотримуватися дієти з дуже низьким вмістом будь-якого типу нездорових жирів, які можуть спричинити ще більше утворення бляшок", - зазначила Роксана Ехсані.

Люди з захворюваннями нирок

"Дієти з високим вмістом білка, коли ваші нирки не функціонують належним чином, можуть принести більше шкоди, ніж користі", - каже Джонатан Вальдес.

Люди з одним або кількома факторами ризику серцевих захворювань

Сюди належать високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину, діабет, ожиріння, або ж ви фізично неактивні та/або дотримуєтеся нездорової дієти, вам слід обережніше часто споживати червоне м’ясо.

"Людям з таким ризиком краще максимально обмежити споживання червоного м’яса і натомість зосередитися на виборі дуже пісних білкових шматків, таких як куряча грудка, риба, квасоля або сочевиця", - додали лікарі.

Люди з сімейною історією певних видів раку

За словами Роксани Ехсані, було проведено дослідження, яке вказує на те, що часте споживання червоного м’яса та обробленого м’яса підвищує ризик розвитку раку товстої кишки.

Тому людям із сімейною історією раку товстої кишки, швидше за все, слід бути обережнішими, коли мова заходить про червоне м’ясо.