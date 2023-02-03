6 способів відкрити банку з закруткою, про які ви могли не здогадуватися
Консервування в банках із закрутками набагато зручніше, ніж закатування ключем, адже для цього не потрібно особливих навичок і девайсів. Та й більшість готових консервів у скляній тарі продаються саме в закрутках. Але часто, щоб добратися до смачного, треба витратити чимало зусиль. Якщо ж сил нема, то варто підключити мозок.
Як відкрити банку за допомогою хитрощів - читайте в матеріалі Styler нижче.
За допомогою скотчу
Вам знадобиться шматок цупкого "армованого" скотчу. Закріпіть його на кришці і зробить свого роду важіль. Коли ви за нього смикнете, банка відкриється.
Миска з гарячою водою
Налийте в глибоку місткість гарячої води, переверніть і занурте кришкою вниз, потримайте пару хвилин. Після цього кришка має відкритися.
Дерев'яна лопатка
Постукайте по кришці дерев'яною лопаткою з усіх боків, але обережно, щоб не пошкодити банку. Потім спробуйте відкрити.
Резинка
Натягніть на кришку резинку для грошей і вдягнуть на руку резинову рукавичку. Це створить зчеплення, яке допоможе відкрити банку.
Фен
Прогрійте кришку з різних боків гарячим потоком повітря, а потім за допомогою паперу чи рушника (щоб не обпекти руку) відкрийте.
Чоловік
Мабуть, найдієвіший спосіб. І чоловік себе героєм відчує і ви огірочків (чи що там) солоних поїсте.
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Раніше ми писали, як правильно зберігати рештки торта в холодильнику.
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