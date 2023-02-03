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6 способов открыть банку с закруткой, о которых вы могли не догадываться

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Пятница 03 февраля 2023 16:25
6 способов открыть банку с закруткой, о которых вы могли не догадываться Как открыть банку с закруткой (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Консервирование в банках с закрутками гораздо удобнее, чем закатка ключом, ведь для этого не требуется особых навыков и девайсов. Да и большинство готовых консервов в стеклянной таре продаются именно в закрутках. Но часто, чтобы добраться до вкусного, нужно потратить немало усилий. Если же сил нет, то следует подключить мозг.

Как открыть банку с помощью хитростей – читайте в материале Styler ниже.

При помощи скотча

Вам понадобится кусок плотного "армированного" скотча. Закрепите его на крышке и сделаете своего рода рычаг. Когда вы за него дернете, банка откроется.

6 способов открыть банку с закруткой, о которых вы могли не догадываться

Миска с горячей водой

Налейте в глубокую емкость горячей воды, переверните и окуните крышкой вниз, подержите пару минут. После этого крышка должна открыться.

6 способов открыть банку с закруткой, о которых вы могли не догадываться

Деревянная лопатка

Постучайте по крышке деревянной лопаткой со всех сторон, но осторожно, чтобы не повредить банку. Затем попытайтесь открыть.

6 способов открыть банку с закруткой, о которых вы могли не догадываться

Резинка

Натяните на крышку резинку для денег и наденьте на руку резиновую перчатку. Это создаст сцепление, которое поможет открыть банку.

6 способов открыть банку с закруткой, о которых вы могли не догадываться

Фен

Прогрейте крышку с разных сторон горячим потоком воздуха, а затем с помощью бумаги или полотенца (чтобы не обжечь руку) откройте.

6 способов открыть банку с закруткой, о которых вы могли не догадываться

Мужчина

Пожалуй, самый действенный способ. И мужчина себя героем почувствует, и вы огурчиков (или что там) соленых поедите.

6 способов открыть банку с закруткой, о которых вы могли не догадываться

Все скриншоты: Лайфхак UA

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