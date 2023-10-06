6 способів, які допоможуть мати сяючу усмішку на довгі роки

Як правильно доглядати за ротовою порожниною

Обирайте паста із фтором

Обираючи пасту із фтором, ви водночас даруєте користь своїм зубам, оскільки фтор захищає зуби від карієсу та зміцнює емаль.

Користуйтеся зубною ниткою

Зубна нитка видаляє залишки їжі між щілинами, з якими проста щітка впоратися не здатна. Регулярно користуйтеся ниткою, аби зупинити накопичення нальоту в щілинах та запобігти запаленню ясен.

Спробуйте ополіскувач для рота.

Багато хто вважає, що ополіскувач - це не дієво. Насправді ж ополіскувач має протизапальну дію, очищує порожнину у важкодоступних місцях, додатково мінералізує зуби.

Відвідуйте стоматолога двічі на рік

Стоматолог може не тільки вилікувати карієс чи провести професійну чистку, він також бачить потенційні загрози та дає необхідні рекомендації, аби уникнути їх в майбутньому.

Вибирайте здорову їжу

Солодка та кисла їжа може викликати карієс, тож її варто вживати у помірній кількості.

Такі поради допоможуть зекономити на стоматологічних послугах.

Що шкодить зубам

Чипси, сухарики та пластівці

Такі продукти негативно впливають на стан зубів. Ця їжа здатна прилипати до їх поверхні. Після її вживання варто ретельно чистити зуби.

Соки, фреші та солодкі напої

Велика кількість цукру, що міститься у них, руйнує зубну емаль.

Соняшникове насіння

Сам продукт не є шкідливим, але звичка клацати шкарлупки зубами принесе тільки шкоду. Стиратиметься емаль, навіть можна пошкодити зуби.

Кава та чай

Якщо їх вживати занадто гарячими чи холодними, то це може вплинути на чутливість зубів та на колір. Кава не зашкодить тим, у кого здорові чисті зуби.