6 способов, которые помогут иметь сияющую улыбку на долгие годы

Иногда даже визиты к стоматологу и тщательная чистка зубов не помогают получить белоснежную улыбку. Этому могут мешать различные факторы, которых многие избегают.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медицинское сообщество "Zdorovishi razom" в Instagram.
Выбирайте пасту с фтором
Выбирая пасту с фтором, вы одновременно дарите пользу своим зубам, поскольку фтор защищает зубы от кариеса и укрепляет эмаль.
Используйте зубную нить
Зубная нить удаляет остатки пищи между щелями, с которыми простая щетка справиться не способна. Регулярно пользуйтесь нитью, чтобы остановить накопление налета в щелях и предотвратить воспаление десен.
Попробуйте ополаскиватель для рта
Многие считают, что ополаскиватель - это не действенно. На самом же деле ополаскиватель оказывает противовоспалительное действие, очищает полость в труднодоступных местах, дополнительно минерализует зубы.
Посещайте стоматолога дважды в год
Стоматолог может не только вылечить кариес или провести профессиональную чистку, он также видит потенциальные угрозы и дает необходимые рекомендации во избежание их в будущем.
Выбирайте здоровую пищу
Сладкая и кислая пища может вызвать кариес, поэтому ее следует употреблять в умеренном количестве.
Такие советы помогут сэкономить на стоматологических услугах.
Чипсы, сухарики и хлопья
Такие продукты оказывают негативное влияние на состояние зубов. Эта еда способна прилипать к их поверхности. После ее употребления следует тщательно чистить зубы.
Соки, фреши и сладкие напитки
Большое количество содержащегося в них сахара разрушает зубную эмаль.
Подсолнечное семя
Сам продукт не вреден, но привычка клацать скорлупки зубами принесет только вред. Стирается эмаль, даже можно повредить зубы.
Кофе и чай
Если их употреблять слишком горячими или холодными, это может повлиять на чувствительность зубов и цвет. Кофе не повредит тем, у кого здоровы чистые зубы.
Ранее мы сообщали, почему нельзя пользоваться зубной щеткой больше трех месяцев.
Также мы писали, какие продукты укрепляют детские зубы.