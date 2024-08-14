6 смачних овочів, які можна посадити в кінці літа та їсти вже восени

Броколі

Садівники люблять саджати броколі у серпні, оскільки вона продовжує рости навіть після кількох легких заморозків. Насіння проростає за приблизно два тижні.

Забезпечте постійний полив, інакше головки броколі можуть мати гіркий смак через нестачу води. У міру дозрівання зрізайте головки, і з бічних пагонів можуть вирости додаткові головки, які можна буде зібрати пізніше.

Кучерява капуста Кейл

Капуста Кейл славиться своєю витривалістю і добре росте навіть взимку. У серпні можна прямо висівати насіння в ґрунт, що усуває необхідність у пересадці.

Ця рослина легко вирощується; найбільша складність - підтримувати вологість ґрунту у спекотних умовах. Після вкорінення рослин додайте азотні добрива. Перші заморозки навіть покращують смак капусти.

Ця капуста древніша за звичайну, білоголову (фото: Вікіпедія)

Огірки

Садівники отримують задоволення від вирощування огірків, оскільки вони потребують мінімального догляду і можуть рости у грядках, контейнерах або на шпалерах. Деякі сорти готові до збору врожаю через 50 днів після посадки, що робить їх ідеальними для серпневого саду.

Шпинат

Хоча серпень вважається кінцем садового сезону, у вас залишається достатньо часу для вирощування шпинату. Посійте насіння приблизно за 6-8 тижнів до передбачуваної дати перших заморозків у вашому районі.

Використовуйте затінювальну тканину, щоб підтримувати прохолоду рослин наприкінці літа. Для продовження вегетаційного періоду накрийте шпинат поліетиленом, щоб підтримувати тепло і забезпечити врожай восени.

Редис

Продовжуйте насолоджуватися врожаєм, висаджуючи редис в серпні. Посадка наприкінці літа забезпечує пізній осінній врожай. Ці коренеплоди добре ростуть у прохолодних умовах і потребують регулярного поливу для створення соковитих плодів.

Врожай можна збирати вже через три тижні після серпневої посадки, коли плоди досягнуть придатного для вживання розміру.

Сорти осіннього редиса мають переважно білий колір (фото: pxhere.com)

Горох

Шукаєте насіння для посадки в серпні? Горох - це одна з корисних рослин, які можна успішно вирощувати і збирати пізно в сезоні. Оскільки сорти гороху дозрівають за 70-90 днів до перших сильних заморозків, додавання гороху на грядки забезпечить смачний і хрусткий врожай.

Додайте трохи компосту в ґрунт і посійте насіння прямо на городі бажано в похмурий день або коли прогнозується дощ, щоб прискорити проростання. Підтримуйте вологість ґрунту і садіть насіння у тіні інших рослин, щоб захистити їх від останньої хвилі спеки.