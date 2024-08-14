6 смачних овочів, які можна посадити в кінці літа та їсти вже восени

Це стереотип, що овочі треба саджати тільки навесні. Восени також можна зібрати чудовий врожай овочів, які були посаджені наприкінці літа - навіть у серпні. Які існують смачні та корисні городні рослини, що можна посадити зараз та зібрати через 1-2 місяці?
РБК-Україна (проект Styler) підготувало підбірку овочів, яки швидко зростуть до зими та ще встигнуть вас порадувати своїм смаком.
Садівники люблять саджати броколі у серпні, оскільки вона продовжує рости навіть після кількох легких заморозків. Насіння проростає за приблизно два тижні.
Забезпечте постійний полив, інакше головки броколі можуть мати гіркий смак через нестачу води. У міру дозрівання зрізайте головки, і з бічних пагонів можуть вирости додаткові головки, які можна буде зібрати пізніше.
Капуста Кейл славиться своєю витривалістю і добре росте навіть взимку. У серпні можна прямо висівати насіння в ґрунт, що усуває необхідність у пересадці.
Ця рослина легко вирощується; найбільша складність - підтримувати вологість ґрунту у спекотних умовах. Після вкорінення рослин додайте азотні добрива. Перші заморозки навіть покращують смак капусти.
Садівники отримують задоволення від вирощування огірків, оскільки вони потребують мінімального догляду і можуть рости у грядках, контейнерах або на шпалерах. Деякі сорти готові до збору врожаю через 50 днів після посадки, що робить їх ідеальними для серпневого саду.
Хоча серпень вважається кінцем садового сезону, у вас залишається достатньо часу для вирощування шпинату. Посійте насіння приблизно за 6-8 тижнів до передбачуваної дати перших заморозків у вашому районі.
Використовуйте затінювальну тканину, щоб підтримувати прохолоду рослин наприкінці літа. Для продовження вегетаційного періоду накрийте шпинат поліетиленом, щоб підтримувати тепло і забезпечити врожай восени.
Продовжуйте насолоджуватися врожаєм, висаджуючи редис в серпні. Посадка наприкінці літа забезпечує пізній осінній врожай. Ці коренеплоди добре ростуть у прохолодних умовах і потребують регулярного поливу для створення соковитих плодів.
Врожай можна збирати вже через три тижні після серпневої посадки, коли плоди досягнуть придатного для вживання розміру.
Шукаєте насіння для посадки в серпні? Горох - це одна з корисних рослин, які можна успішно вирощувати і збирати пізно в сезоні. Оскільки сорти гороху дозрівають за 70-90 днів до перших сильних заморозків, додавання гороху на грядки забезпечить смачний і хрусткий врожай.
Додайте трохи компосту в ґрунт і посійте насіння прямо на городі бажано в похмурий день або коли прогнозується дощ, щоб прискорити проростання. Підтримуйте вологість ґрунту і садіть насіння у тіні інших рослин, щоб захистити їх від останньої хвилі спеки.
Раніше ми писали, які справи господарю необхідно зробити на городі в серпні.
Читайте також про величезні ризики для рослин та людей, яке несе з собою використання хімічних добрив.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Gardeners World, Bob Vila, House and Garden.