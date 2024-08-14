6 вкусных овощей, которые можно посадить в конце лета и есть уже осенью

Это стереотип, что овощи нужно сажать только весной. Осенью также можно собрать отличный урожай овощей, которые были посажены в конце лета - даже в августе. Какие вкусные и полезные огородные растения, которые можно посадить сейчас и собрать через 1-2 месяца?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку овощей, которые быстро вырастут к зиме и успеют вас порадовать своим вкусом.
Садоводы любят сажать брокколи в августе, поскольку она продолжает расти даже после нескольких легких заморозков. Семена прорастают через примерно две недели.
Обеспечьте постоянный полив, иначе головки брокколи могут иметь горький вкус из-за нехватки воды. По мере созревания срезайте головки, и с боковых побегов могут вырасти дополнительные, которые можно будет собрать позже.
Капуста Кейл славится своей выносливостью и хорошо растет даже зимой. В августе можно прямо высевать семена в грунт, что устраняет необходимость в пересадке.
Это растение легко выращивается; наибольшая сложность - поддерживать влажность почвы в жарких условиях. После укоренения растений добавьте азотные удобрения. Первые заморозки даже улучшают вкус капусты.
Садоводы получают удовольствие от выращивания огурцов, поскольку они нуждаются в минимальном уходе и могут расти в грядках, контейнерах или на сетке. Некоторые сорта готовы к уборке урожая через 50 дней после посадки, что делает их идеальными для августовского сада.
Хотя август считается концом садового сезона, у вас остается достаточно времени для выращивания шпината. Посейте семена примерно за 6-8 недель до предполагаемой даты первых заморозков в вашем районе.
Используйте затенительную ткань, чтобы поддерживать прохладу растений в конце лета. Для продолжения вегетационного периода накройте полиэтиленовый шпинат, чтобы поддерживать тепло и обеспечить урожай осенью.
Продолжайте наслаждаться урожаем, высаживая редис в августе. Посадка к концу лета обеспечивает поздний осенний урожай. Эти корнеплоды хорошо растут в прохладных условиях и нуждаются в регулярном поливе для создания сочных плодов.
Урожай можно собирать уже через три недели после августовской посадки, когда плоды достигнут пригодного для употребления размера.
Ищете семена для посадки в августе? Горох - это одно из полезных растений, которые можно успешно выращивать и собирать поздно в сезоне. Поскольку сорта гороха созревают за 70-90 дней до первых сильных заморозков, добавление гороха на грядки обеспечит вкусный и хрустящий урожай.
Добавьте немного компоста в почву и посейте семена прямо на огороде желательно в пасмурный день или когда дождь прогнозируется, чтобы ускорить прорастание. Поддерживайте влажность почвы и сажайте семена в тени других растений, чтобы защитить их от последней волны жары.
Раньше мы писали, какие дела хозяину необходимо совершить на огороде в августе.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Gardeners World, Bob Vila, House and Garden.