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У 6 років зарано, а у 7 - запізно? Лікарі пояснили, коли найкраще віддавати дитину в школу

У якому віці найкраще віддавати дитину у школу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Батькам майбутніх першачків треба чітко розуміти, чи готова їхня дитина уже йти до школи. Дехто вважає, що чим раніше дитину віддати на навчання, тим краще. Втім є й протилежна думка, адже якщо першокласник ще не "дозрів" до школи, то йому вкрай важко даватиметься навчальний процес.

Про те, коли найкраще віддавати дитину у перший клас та як зрозуміти, що дитина готова до школи, розповіли на медичній сторінці Sviy doc в Instagram.

Коли варто віддавати дитину у школу

Психологи радять орієнтуватися не на вік чи знання дитини, а краще звернути увагу на її психологічну та фізичну готовність. Успішний не той, хто більше знає, а той, хто вміє адаптуватися до нових умов.

"Коли віддавати дитину в школу? Це відбувається не тоді, коли вона вміє читати, писати й рахувати, а батькам вже кортить познайомити світ з малим розумником. Ви зрозумієте, що час настав за соціальними, фізичними, когнітивними та емоційними навичками та навичками дитини спілкуватися", - сімейний лікар Лілія Сарахман.

Як визначити, чи дитина готова до школи

Фізичні ознаки:

  • відбувається зміна молочних зубів на постійні
  • поява S-подібного вигину хребта
  • удосконалюється дрібна моторика

Соціальні ознаки:

  • дитина ладить з іншими та вміє вирішувати конфлікти
  • демонструє манери без підказок дорослих
  • поважає чужу власність

Емоційні ознаки:

  • керує емоціями
  • справляється зі стресом, розуміє правила
  • ставить запитання та звертається по допомогу, коли щось не розуміє

"Коди дитина розповідає про події в минулому, вона готова до нової інформації, яку може аналізувати з попередньою - це головна ознака готовності до школи", - пояснює Сарахман.

Ще одна ключова ознака, дитина може сама впоратись зі своїми потребами без нагляду дорослих. Ходити в туалет, одягатися, діставати обід із портфеля, слідкувати за своїми речами - не проблема для дитини, якій пора до школи.

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