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6 речей, яких потрібно позбутися прямо зараз і ви про це не пошкодуєте

Як речі потрібно викинути з будинку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Є речі, які займають місце в будинку, роками марніють в шафах та не служать вам. Тому саме час взятися за розбір мотлоху, який просто "краде місце" та нікому не потрібен.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Прострочена їжа 

У холодильнику та коморі можна знайти багато простроченої їжі. Така їжа становить серйозну небезпеку для життя.

Варто проводити щомісячне прибирання, щоб позбутися будь-яких харчових продуктів, які більше не їстівні.

Перегляньте всю свою кухню, перевірте кожну полицю. Також не забудьте перевірити приправи.

Ліки 

Що може бути гірше, ніж захворіти та виявити, що термін придатності ібупрофену закінчився три роки тому.

Термін зберігання на пакуванні не означає, що рівно опівночі магія перестане працювати, і ліки стануть отрутою. Термін зберігання - то гарантія виробника, що до цієї дати препарат зберігає принаймні 90% своєї ефективності.

І якщо в інструкції сказано, що ліки можна зберігати рік, то виробник, скоріш за все, просто не перевіряв, що відбувається по завершенню цього терміна.

Не забудьте регулярно перевірити свої ліки, мазі, сиропи від кашлю, вітаміни та добавки.

Косметичні засоби

Якщо виробник пише термін придатності свого продукту, отже, він несе відповідальність за безпеку та ефективність косметичного засобу.

Після закінчення терміну дії косметики виробник не може гарантувати вам, що продукт збереже свої корисні властивості та не зашкодить здоров’ю. Оскільки використання протермінованих засобів догляду може викликати різні проблеми зі шкірою.

Є декілька ознак, за якими можна визначити, що косметика вже зіпсована і її час викинути:

  • змінилася текстура продукту: він став густим, твердим або занадто рідким
  • змінився колір чи запах
  • складники косметичного засобу розшарувалися або утворився осад
  • на поверхні косметичного засобу з’явилася цвіль чи бульбашки

Одяг з дірками та плямами

Якщо вам соромно носити такий одяг поза домом, то навіщо його тримати вдома.

Весь одяг з дірки або плямами потрібно викинути. Якщо одяг зношений, дуже обдертий або має потертий комір - позбудьтеся його. 

У кінцевому підсумку ви матимете гардероб, у якому будуть лише речі, у яких ви виглядаєте найкраще.

Простирадла та рушники з дірками

Навіщо зберігати потерті рушники та простирадла, які вже втратили свій зовнішній вигляд.

Якщо вам не подобається користуватися цими речами, то вони вам більше не потрібні в житті. 

Зламані гаджети та техніка

Якщо ви зберігаєте блендер, який вже зламався, то не потрібно цього робити. Побалуйте себе новою технікою і викиньте стару.

Також не варто тримати гаджети, якими ви вже давно не користуєтесь. Якщо ви навіть не знаєте, де зберігається зарядний пристрій до нього, то просто викиньте цей гаджет.

Раніше ми повідомляли, які помилки у користуванні холодильником ламають його день за днем.

Також читайте 5 частих помилок, які швидко зламають електрочайник.

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