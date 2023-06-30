Ці помилки у користуванні холодильником ламають його день за днем
Холодильник належить до крупної і дорогої побутової техніки. Попри простоту в користування прилад можна вивести з ладу, якщо не знати про правила його експлуатації.
Про головні помилки, які ламають день за днем холодильник, дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
Які найчастіші причини звернень до майстра
Головними факторами, що викликають несправності холодильника є:
- неправильна експлуатація
- відсутність профілактики
- зношування деталей
- природний витік фреону
- неакуратне поводження
Особливістю обладнання вважається те, що самостійно усунути можна лише деякі причини несправності холодильника. У більшості випадків знадобиться спеціальне обладнання.
Тому експлуатувати прилад варто обережно, а не абияк, думаючи, що ваш холодильник - безсмертний
Головні помилки в користуванні
- Гарячі продукти
Не можна ставити в холодильник гарячі і теплі страви. Їм треба дати охолонути. Якщо часто так робити, ви перенавантажуватимете компресор і рано чи пізно він не витримає.
- Порушення температурного режиму
Завантажуючи великим посудом верхні полиці, ви заважаєте циркуляції повітря для вирівнювання температурного режиму. Коли він режим порушується, виникають зони з різною температурою, це має погані наслідки, як для техніки, так й для продуктів.
- Неправильне поводження з морозильною камерою
Основними помилками у використанні морозилки є два фактори. Перший - це перезавантаженість морозилки. Другим фактором є неправильна температура, особливо у літній час. Якщо ваша морозилка працює на максимум влітку, скоріш за все компресор працює також на максимум. В такому темпі він значно швидше зношується.
- Зайва волога
Це чи не найгірший ворог холодильників. Вона з'являється у вигляді конденсату, коли ви відчиняєте дверцята холодильника або кладете теплі об'єкти всередину. Також поширеною помилкою є прибирання вологою ганчіркою.
Волога шкідлива для холодильника через те що вона намерзає на стінці холодильника, чим заважає нормальній роботі системи вентиляції.
- Брудний радіатор
Радіатор або конденсатор - важлива деталь у кожному холодильнику. Відіграючи роль тепловідвідника він збирає на себе бруд та пил. Зазвичай ми його не бачимо, адже він знаходиться з тильної сторони, але його неодмінно треба очищувати 2 рази на рік.
- Невчасна розморозка
Якщо на стінках вашої морозильної камери шар льоду більше ніж 1 сантиметр, це сигнал для розморожування. Цю процедуру згідно з інструкцією слід проводити 1-2 рази на рік.
Вимкніть холодильник, приберіть усе з середини та дайте льоду просто розтанути. Не слід його відбивати або ще якось додатково допомагати розтанути.
- Зношений ущільнювач на дверцятах
Цей простий елемент конструкції грає важливу роль. Адже якщо ущільнювач не виконує своїх функцій, пропускаючи повітря у середину, холодильник значно раніше вийде з ладу. Дешевше змінити ущільнювач, ніж ремонтувати холодильник в цілому.
Щоб зрозуміти, чи добре тримає ущільнювач, покладіть всередину холодильника ліхтарик і зачиніть дверцята. Якщо пробивається світло, ущільнювач не герметичний. Робити це треба в темну пору доби.
І пам'ятайте, якщо ви - не майстер з ремонту холодильників, не варто лізти, якщо він вийшов з ладу. Невправними діями ви можете лише нашкодити техніці.
Раніше ми писали, які помилки гарантовано зламають мікрохвильову піч.
Також ми писали, навіщо потрібна шафа під духовкою.