6 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас и вы об этом не пожалеете

Просроченная еда

В холодильнике и кладовке можно найти много просроченной пищи. Такая пища представляет серьезную опасность для жизни.

Следует проводить ежемесячную уборку, чтобы избавиться от любых пищевых продуктов, которые больше не съедобны.

Просмотрите всю свою кухню, проверьте каждую полку. Также не забудьте проверить приправу.

Лекарства

Что может быть хуже, чем заболеть и обнаружить, что срок годности ибупрофена истек три года назад.

Срок хранения на упаковке не означает, что ровно в полночь магия перестанет работать, и лекарство станет ядом. Срок хранения - это гарантия производителя, что до этой даты препарат сохраняет по крайней мере 90% своей эффективности.

И если в инструкции сказано, что лекарство можно хранить год, то производитель, скорее всего, просто не проверял, что происходит по истечении этого срока.

Не забудьте регулярно проверить свое лекарство, мази, сиропы от кашля, витамины и добавки.

Косметические средства

Если производитель пишет срок годности продукта, значит, он несет ответственность за безопасность и эффективность косметического средства. По истечении срока действия косметики производитель не может гарантировать, что продукт сохранит свои полезные свойства и не повредит здоровью. Поскольку использование просроченных средств ухода может вызвать разные проблемы с кожей. Есть несколько признаков, по которым можно определить, что косметика уже испорчена и ее пора выбросить: изменилась текстура продукта: он стал густым, жестким или слишком жидким

изменился цвет или запах

составляющие косметического средства расслоились или образовался осадок

на поверхности косметического средства появилась плесень или пузырьки Одежда с дырками и пятнами

Если вам стыдно носить такую одежду вне дома, то зачем ее держать дома.

Всю одежду из дырки или пятнами нужно выбросить. Если одежда изношена, очень ободрана или имеет потертый воротник - избавьтесь от него.

В конечном итоге у вас будет гардероб, в котором будут только вещи, в которых вы выглядите лучше всего.

Простыни и полотенца с дырками

Зачем хранить потертые полотенца и простыни, потерявшие свой внешний вид.

Если вам не нравится пользоваться этими вещами, то они вам больше не нужны в жизни.

Сломанные гаджеты и техника

Если вы храните уже сломавшийся блендер, то не нужно этого делать. Побалуйте себя новой техникой и выбросьте старую.

Также не стоит держать гаджеты, которыми вы уже давно не пользуетесь. Если вы даже не знаете, где хранится зарядное устройство, то просто выбросьте этот гаджет.