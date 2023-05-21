5 частих помилок, які швидко зламають електрочайник

Побутова техніка насправді дуже тендітна у використанні і не терпить грубого поводження. Однак ми не завжди дотримуємося правил поводження, через які прилади: чайники, пральні машини, мікрохвильовки та інші помічники ламаються.

У матеріалі Styler нижче ми поговоримо про типові помилки, які ламають електрочайники.

Вода має бути тільки в чайнику

Електрочайник - прилад, під'єднаний безпосередньо до електромережі, тому слідкуйте, аби на підставку (особливо на контакти) або під неї не потрапляла вода.

Витирати підставку вологою ганчіркою можна тільки витягнувши вилку з розетки. Після очищення підставку спочатку повністю висушують, а потім вмикають в розетку.

Знову таки, місце контакту підставки і чайника не можна мити вологою губкою чи ганчіркою.

Вчасне очищення

Чайник служитиме довше, якщо попереджати утворення накипу на спіралі чи на нагрівальному елементі на дні.

Коли помітили появу накипу, потрібно протерти дно електроприладу вологою кухонною губкою. Тонкий наліт змивати простіше, ніж намагатися очистити товстий шар.

Щоб мінімізувати накип, кип'ятіть фільтровану чи бутильовану воду, і не використовуйте воду з-під крана.

Якщо вже утворився накип, почистіть чайник за допомогою лимону або лимонної кислоти. На 1 л води слід розмішайте 1-2 ложки кислоти або 1/4 лимона, наповніть чайник водою, дайте закипіти, охолодіть і вилити вміст. Потім обполосніть чайник кілька разів.

Не знімайте в процесі закипання

Експерти з ремонту побутової техніки рекомендують знімати чайник, що працює, з підставки лише після того, як вода у ньому закипить і прилад автоматично вимкнеться.

Переривання процесу закипання може призвести до скорочення експлуатації техніки.

Не змушуйте працювати нон-стоп

Не вмикайте чайник знову одразу після того, як вода у ньому закипіла. Виробники радять почекати не менше 1-2 хвилин, перш ніж натиснути на вмикач знову.

Використовуйте за призначенням

Чайник призначений для того, аби кип’ятити воду, тому в жодному разі не наливайте туди молоко чи інші рідини, не варіть в чайнику пельмені і не заварюйте швидкі макарони.