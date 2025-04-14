6 речей, які потрібно робити після 17:00, щоб сповільнити старіння

Пийте чай без кофеїну для кращого сну

Дієтолог Кортні Пелітера розповіла, що перш ніж лягти спати, варто випити чашку трав’яного чаю, наприклад ромашкового.

Дослідження показують, що ви можете пити виключно напої без кофеїну за шість годин до сну, оскільки кофеїн може порушити сон.

"Після 17:00 подумайте про те, щоб випити ромашковий чай, оскільки він може сприяти розслабленню м’язів і покращенню сну", - каже Пелітера.

Прогуляйтеся після обіду

Додавання прогулянки до розпорядку дня після обіду та перед сном може кардинально змінити ситуацію для здоров’я. Найбільшою перевагою є те, що прогулянки допомагають підтримати здорове травлення, особливо після великої їжі.

Прогулянка або легкі вправи, як-от йога, можуть допомогти посилити моторику кишечника, дозволяючи ефективніше розщеплювати їжу.

Щоденні вечірні прогулянки також можуть принести інші переваги для здорового старіння. Люди, які займалися легкою ходьбою, можуть значно підвищили рівень цукру в крові.

Краще регулювання рівня цукру в крові може допомогти зменшити ризик розвитку резистентності до інсуліну з часом.

Розробіть розпорядок для зняття стресу

Психічне здоров’я є життєво важливою складовою загального благополуччя, і пошук здорових засобів для боротьби зі стресом, таких як ведення щоденника, глибоке дихання, медитація або йога.

Дотримання послідовних ритуалів гігієни сну щовечора, може допомогти підготувати тіло до спокійного сну. Також подумайте про приглушення світла, увімкніть заспокійливу музику, понюхайте заспокійливі ефірні олії та відкладіть телефони незадовго до сну.

Дослідження показали, що вплив синього світла, яке випромінює сонце та екрани, може перешкоджати циклу сну та неспання, оскільки це пригнічує вироблення мелатоніну - він же гормон сну.

Припиніть вживання рідини за 1 годину до сну

Якщо ви часто встаєте вночі в туалет та лягаєте спати близько 22:00, то подумайте про те, щоб насолодитися будь-якими напоями не пізніше 20:00 або 20:30. Це дасть вам достатньо часу, щоб відвідати туалет, перш ніж заснути.

Відчуття спраги зменшується з віком. Протягом дня намагайтеся випивати принаймні півтора літра щодня. Якщо тримати під рукою наповнену пляшку води, то це може допомогти вам нагадати вам пити її протягом дня.

Уникайте алкоголю

Іноді немає нічого кращого, ніж випити келих вина після довгого робочого дня. Але не існує безпечної кількості алкоголю для здорового старіння.

Алкоголь може негативно впливати на організм кількома способами - від короткочасного впливу на якість сну та настрій до довгострокових ризиків, таких як серцево-судинні захворювання та підвищений ризик раку, включаючи рак молочної залози, колоректальний рак і рак печінки.

Уникайте перекусів пізно ввечері

Варто переконатися, що ваші перекуси містить трохи вуглеводів, білків і жиру. Чудовим прикладом цього є йогурт, з начинками або без них.

Вживання збалансованих закусок після 17:00 може допомогти уповільнити травлення та запобігти стрибкам і падінням цукру в крові протягом ночі, що може запобігти нічному голоду, який може порушити сон. Це може бути особливо важливим для тих, хто хворіє на діабет.

Якщо ваша вечеря багата білком і клітковиною, це може допомогти вам зберегти енергію для виконання вечірніх завдань.

Продукти, багаті клітковиною, такі як фрукти, овочі, бобові та цільні зерна, не тільки сприяють здоров’ю кишечника, але й покращують контроль цукру в крові, знижують рівень холестерину та знижують ризик серцево-судинних захворювань.