6 речей, які вас дратуватимуть при переході з Android на iOS

У наші дні Android та iOS не так сильно відрізняються, як можна було б очікувати, оскільки iOS набуває безліч функцій, які колись були доступні лише на Android. У міру того, як обидві операційні системи розвивалися, кожна прямувала шляхом, який спочатку був намічений їх конкурентами серед смартфонів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новинний сайт про мобільні технології та огляди Android Police , розповідає про основні моменти, які вас дратуватимуть при переході з Android на iOS.

Управління повідомленнями

Apple боролася з управлінням повідомленнями з перших днів існування iPhone. Незважаючи на деякі спроби наздогнати чудову, але недосконалу систему Android, Apple зробила крок назад з останніми змінами в iOS.

Повідомлення більше не розміщуються в центрі екрана блокування. Натомість вони були перенесені в нижню частину дисплея, щоб підкреслити красиві шпалери від Apple. Як би дбайливо це не звучало, воно впливає на продуктивність iPhone. Зміна подання стека за замовчуванням у настройках подання списку повертає його до інтерфейсу iOS 15.

Метод Android для об'єднання додатків має більше користі: від керування електронною поштою до текстових повідомлень та публікацій у соціальних мережах.

Ви також можете швидко відповідати на більшість повідомлень, що дозволяє швидше та простіше надсилати відповіді, не відкриваючи застосунки. Крім того, більша частина керування повідомленнями здійснюється через програму, а не через налаштування системи.

В iOS вам доведеться покопатися в меню налаштувань Apple, щоб знайти потрібну функцію. Тільки після цього ви зможете налаштувати свої сповіщення.

Налаштування повідомлень на iOS (фото: Android Police)

Деякі додатки Google не такі зрозумілі на iOS

Це правило не є універсальним, але для значної частини пакета підвищення продуктивності Google вам може не вистачати інструментів у iOS. Застосунки не завжди здаються інтуїтивно зрозумілими, і спроби зв'язати ваші послуги можуть здатися стомлюючими.

З деякими інструментами Google для iOS справи гірші. Gboard - найяскравіший приклад. Хоча Apple може дозволити вам замінити деякі застосунки на своїх телефонах (наприклад, клавіатури, карти та браузери), але вони повинні відповідати жорстким вимогам.

Chrome, наприклад, використовує той самий механізм рендерингу, що й Safari. У вас може бути доступ до закладок на робочому столі, але ви не отримаєте того ж досвіду, що на платформах Android чи настільних ПК.

Протягом багатьох років Google зберігала свою мову дизайну, схожу на Android. Проте останні кілька років ситуація поступово змінилася. Компанія також іноді впроваджує нові функції в iOS до того, як вони з'являться в Android, що може засмутити відданих шанувальників власної мобільної платформи Google.

Тим часом, деякі з найвідоміших додатків компанії, включаючи весь набір інструментів для підвищення продуктивності, не мають ключових функцій. Наприклад, у Документах немає потрійного натискання для виділення абзацу.

На iOS неможливо виділити потрійний абзац за допомогою одного натискання (фото: Android Police)

Налаштування макету обмежено на iOS

У наші дні віджети роблять iPhone більш динамічним, а налаштування значків можливе, якщо ви досить терплячі, щоб розібратися з проблемними інструментами Apple. Не говорячи вже про капітальну зміну екрана блокування компанії в iOS 16.

Тим не менш, існує безліч обмежень при зміні роботи з iOS, починаючи з макету. Apple поміщає кожний застосунок або віджет у перше доступне місце на екрані, переміщуючи ваш контент вгору та вліво. Це може призвести до захаращування інтерфейсу, частково очищеного за рахунок додавання бібліотеки додатків до iOS 14.

Єдиний спосіб максимально ефективно використовувати віджети - заповнити ними екран. Це може спричинити створення макетів, на які буде складно дивитися.

Макети допоможуть максимально ефективно використовувати віджети (фото: Android Police)

А ще є піктограми додатків. У iOS з'явився спосіб зміни зображень значків, але це скоріше обхідний шлях, ніж функція.

Більш широкий вибір аксесуарів

Якщо ви купуєте iOS, ви ви набуваєте цілої системи. Для багатьох це цікава і захоплююча пропозиція, особливо якщо у вас є Mac або iPad. Для решти це може бути жахом.

Старим пристроям Apple, як і раніше, потрібен власний кабель Lightning, що може викликати труднощі при перемиканні з USB. Якщо у вас остання модель iPhone (серія iPhone 15 оснащена портом USB-C), вам простіше заряджати пристрої Apple, оскільки деякі iPad мають USB-C, а кабель Lightning скоро вийде з моди.

Аксесуари натрапляють і на інші обмеження. Якщо квадратний дизайн Apple Watch не для вас, дуже шкода.

Проте є компроміс. Для iPhone представлений широкий вибір чохлів та інших гаджетів сторонніх виробників, який тільки можна знайти на ринку. Але вам доведеться змиритися з деякими обмеженнями, особливо щодо аксесуарів, які працюють на кількох платформах.

Залежність від iCloud може стати головним болем

Apple любить спрямовувати користувачів через iCloud для всього: від збереження файлів до резервного копіювання вашого телефону.

Ви можете завантажити інші варіанти хмарного сховища, такі як Dropbox або Google Drive, але вони мають обмежену функціональність у порівнянні з ними, і Apple продовжуватиме намагатися повернути вас до iCloud для використання його основних функцій.

Це дратує не лише нових користувачів, але також означає, що ваше безкоштовне сховище iCloud може швидко заповнитись, тому вам доведеться часто керувати ним та видаляти непотрібний контент.

У меншій мірі те саме можна сказати і про Safari. Чудові функції безпеки та конфіденційності Apple орієнтовані на Safari і часто активуються лише для перегляду. Ви можете завантажити Firefox або Chrome, але вони не отримають тих же переваг, а їхня продуктивність може бути нестабільною.

Коли Apple чогось позбавляється, вам також доведеться відмовитися від цього

Загальною темою тут є те, що у вас є різні варіанти з Android. Коли такий смартфон додає нові функції або можливості, ви можете використовувати їх або повернутися до старого способу.

З Apple у вас немає більшого вибору. Якщо вона вирішить чогось позбутися, ви втратите це, навіть якщо захочете зберегти це.

Частково це виникає, коли iOS поступово відмовляється від старих iPhone, тому що вони не встигають за новими функціями. Одним з найгірших додатків може бути FaceID.

Якщо ви купуєте новий iPhone, вам доведеться використовувати розпізнавання FaceID або відмовитись від біометрії. Наприклад, якщо ви віддаєте перевагу скануванню відбитків пальців, то Apple більше не додає цю функцію на нові iPhone.