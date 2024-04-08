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Як на iPhone: у новій версії Android будуть проблеми з Bluetooth

Понеділок 08 квітня 2024 14:30
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Як на iPhone: у новій версії Android будуть проблеми з Bluetooth Google впровадить нову функцію в Android 15, яка називається "Автоматичне увімкнення Bluetooth" (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google збирається додати до своєї операційної системи Android 15 нову функцію під назвою "Автоматичне увімкнення Bluetooth". Ця опція дає можливість автоматично активувати Bluetooth після того, як користувач вимкнув його вручну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на незалежне онлайн-видання Android Authority, що представляє світ Android та технологій.

Деталі про майбутню функцію

Ця функція покликана підвищити ефективність майбутньої мережі "Знайди мій пристрій" від Google, яка незабаром буде впроваджена. Вона використовуватиме Bluetooth для обміну даними між мільярдами пристроїв на базі Android.

Завдяки цьому, пристрої можуть обмінюватися сигналами через Bluetooth, а отримувана інформація буде зашифрована і відправлена на сервери Google. Тільки власники втрачених або вкрадених пристроїв зможуть відстежувати їх, якщо пристрої зареєстровані в їхньому обліковому записі Google.

Крім того, Google запевняє, що лише системні додатки зможуть керувати Bluetooth, що унеможливить спроби несанкціонованого доступу з боку третіх осіб.

Однак деяким користувачам може здатися, що це призведе до збільшення витрати заряду акумулятора та потенційно до використання для небажаного відстеження.

Найближчим часом стане зрозумілим, чи зможуть виробники Android-пристроїв налаштовувати цю поведінку або надати додаткові опції для тих, хто хоче контролювати відстеження або зберігати заряд акумулятора, вимикаючи Bluetooth.

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