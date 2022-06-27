6 распространенных ошибок, которые 90% людей совершают при приготовлении еды

"Забиваем" на ингредиенты

Большинство людей допускают эту ошибку. Мы где-то видим на видео рецепт, и беремся готовить вкусное блюдо.

Но в процессе оказывается, что у нас недостаточно ингредиентов. Мы думаем, что справимся и без них. Но даже отсутствие одного грамма какой-то специи, о которой идет речь в рецепте, может испортить ваш кулинарный шедевр, или сделать его несовершенным…

Берем не тот нож

Еще одна, казалось бы, незначительная, но важная ошибка, которую мы допускаем на кухне.

Когда мы смотрим рецепт в Facebook или Instagram, то стоит обращать на размер и остроту ножа, который использует повар на видео.

Ведь для того, чтобы блюдо выглядело таким же аппетитным, как на видео, стоит для каждого вида продукта, который используется для него, подбирать соответствующий кухонный нож – для рыбы, для сыра, для мяса и т. д. они разные.

Не пробуем блюдо в процессе

Иногда мы не следим за временем и продукты перевариваются (или – наоборот).

Также случается, что мы вроде все и делаем, как в рецепте на видео, но не обращаем внимание, что профессиональный кулинар в кадре ставит блюдо в разогретый до 150 градусов электрический духовой шкаф на 10 минут.

Мы же по рассеянности ставим вроде тоже на те же 10 минут, но в печь, разогретую до 200 градусов. И все – блюдо уже не будет таким вкусным, как могло бы быть.

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Ошибки при приготовлении пищи могут испортить блюдо (фото: Freepik)

Кроме того, существуют еще несколько правил, которых мы не придерживаемся во время готовки блюд.

Неправильно промываем рис

Промывать рис надо тщательно и несколько раз! При этом в воду обязательно надо добавлять соль.

Не вынимаем вовремя лавровый лист

Если эта приправа долго находится в блюде, то она может не просто изменить, но и полностью испортить его вкус.

Не вымачиваем картофель в воде

Вымоченная в холодной воде картофель избавляется от лишнего крахмала, а соответственно - становится более полезной.