6 поширених помилок, які 90% людей роблять під час приготування їжі

"Забиваємо" на інгредієнти

Більшість людей припускаються цієї помилки. Ми десь бачимо на відео рецепт, і беремося готувати смачну страву.

Але у процесі виявляється, що у нас недостатньо інгредієнтів. Ми гадаємо, що справимося й без них. Але навіть відсутність одного граму якоїсь спеції, про яку йде мова у рецепті, може зіпсувати ваш кулінарний шедевр, або зробити його недосконалим…

Беремо не той ніж

Ще одна, здавалося б, незначна, але важлива помилка, яку ми допускаємо на кухні.

Коли ми дивимося рецепт у Facebook чи Instagram, то варто звертати на розмір і гостроту ножа, який використовує кухар на відео.

Адже для того, щоб страва виглядала такою ж апетитною, як на відео, варто для кожного виду продукту, який використовується для неї, підбирати відповідний кухонний ніж – для риби, для сиру, для м'яса тощо вони різні.

Не куштуємо страву в процесі

Іноді ми не стежимо за часом і продукти переварюються (або – навпаки).

Також трапляється, що ми ніби все й робимо, як у рецепті на відео, але не звертаємо увагу, що професійний кулінар в кадрі ставить страву у розігріту до 150 градусів електричну духову шафу на 10 хвилин.

Ми ж через неуважність ставимо ніби теж на ті само 10 хвилин, але у піч, розігріту до 200 градусів. І все – страва уже не буде такою смачною, як могла б бути.

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Помилки при приготуванні їжі можуть зіпсувати страву (фото: Freepik)

Крім того, існують ще кілька правил, яких ми не дотримуємося під час готування страв.

Не правильно промиваємо рис

Промивати рис треба ретельно і кілька разів! При цьому у воду обов'язково треба додавати сіль.

Не виймаємо вчасно лавровий лист

Якщо ця приправа довго перебуває у страві, то вона може не просто змінити, а й повністю зіпсувати її смак.

Не вимочуємо картоплю у воді

Вимочена у холодній воді картопля позбувається зайвого крохмалю, а відповідно - стає більш корисною.