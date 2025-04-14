6 ранкових звичок, які таємно призводять до набору ваги: позбудьтеся їх!

Пропуск сніданку сповільнює метаболізм

Дієтолог Тріста Бест розповіла, що часто пропустити сніданок спокусливо, особливо якщо ви намагаєтеся скоротити калорії або поспішаєте. Але пропуск цієї їжі може мати непередбачені наслідки для метаболізму та рівня голоду.

Пропуск сніданку може вплинути на метаболізм і відчуття голоду, порушуючи регуляцію рівня цукру в крові та посилюючи тягу пізніше вдень. Без ранкового прийому їжі організм може відчувати нижчий рівень енергії та уповільнення швидкості метаболізму, оскільки прийом їжі стимулює термогенез (спалювання калорій).

Дослідження показують, що коли ви пропускаєте сніданок, то тіло переходить у стан голодування, що може знизити рівень цукру в крові та спричинити підвищення гормонів голоду, таких як грелін.

Це часто призводить до переїдання пізніше протягом дня, оскільки тіло намагається компенсувати пропущені калорії. Багатий білками сніданок може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, підтримати обмін речовин і запобігти надмірному голоду протягом дня.

Солодкі страви на сніданок викликають стрибки цукру в крові

Оброблені злаки, випічка та кавові напої з високим вмістом цукру можуть спричинити стрибки та падіння рівня цукру в крові, що призведе до потягу та нападів голоду.

Високе споживання солодкої їжі та напоїв може бути фактором, що призводить до поганого сну та збільшення ваги. Коли ви споживаєте їжу з високим вмістом цукру, то тіло відчуває сплеск цукру в крові, а потім його швидке зниження, що викликає голод і низьку енергію.

Натомість їжте цілісні продукти з високим вмістом білка, корисних жирів і клітковини.

Дієтолог пропонує їсти на сніданок яйця з овочами, грецький йогурт з горіхами або смузі з протеїном і клітковиною, щоб стабілізувати рівень цукру в крові та підтримувати стабільний рівень енергії. Це також допомагає запобігти переїданню та подальшому збільшенню ваги, яке може статися, коли рівень цукру в крові коливається протягом дня.

Вживання кави на порожній шлунок може викликати тягу

Багато людей починають свій ранок з чашки кави, але вживання такого напою натщесерце може бути не найкращим вибором для контролю ваги. Якщо ви любитель кави, спробуйте вживати свій ранковий напій разом із багатим на білки сніданком, щоб стабілізувати рівень цукру в крові та зменшити тягу.

Вживання кави натщесерце може підвищити рівень кортизолу, що може призвести до збільшення тяги, дисбалансу цукру в крові та потенційного накопичення жиру з часом. Хоча кофеїн може тимчасово пригнічувати апетит, він також може перешкоджати природним сигналам голоду тіла та призводити до переїдання пізніше протягом дня.

Зневоднення підвищує апетит і уповільнити метаболізм

Починати день із великої склянки води - це фантастичний спосіб запустити свій метаболізм на вищій швидкості. Зневоднення часто приймають за голод.

Коли ви зневоднені, тіло може сприймати сигнали за голод, змушуючи вас їсти більше, ніж потрібно.

Стрес призводять до жиру на животі

Прокинувшись у стані стресу або поспішаючи кудись, це може підвищитися рівень кортизолу, що пов’язано зі збільшенням ваги, особливо в області живота.

Високий рівень стресу вранці, особливо через поспіх або поганий сон, може підвищити рівень кортизолу, що пов’язано зі збільшенням жиру на животі та тягою до нездорової їжі.

Бездумне вживання їжі та перекусів додає додаткових калорій

Багато людей перекушують вранці, коли вони відволікаються, наприклад, перевіряючи електронну пошту або прокручуючи телефон.

Бездумне харчування може призвести до переїдання та надмірного споживання калорій, навіть не усвідомлюючи цього. Щоб уникнути, спробуйте бути уважнішими до їжі та перекусів вранці.

Коли сідаєте їсти, зосередьтеся на їжі та насолоджуйтеся нею. Повільне вживання їжі та увага до сигналів голоду можуть допомогти запобігти переїданню та підтримувати вагу.