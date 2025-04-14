6 утренних привычек, которые тайно приводят к набору веса: избавьтесь от них!

Пропуск завтрака замедляет метаболизм

Диетолог Триста Бест рассказала, что часто пропустить завтрак соблазнительно, особенно если вы пытаетесь сократить калории или спешите. Но пропуск этой еды может иметь непредвиденные последствия для метаболизма и уровня голода.

Пропуск завтрака может повлиять на метаболизм и чувство голода, нарушая регуляцию уровня сахара в крови и усиливая тягу позже днем. Без утреннего приема пищи организм может испытывать более низкий уровень энергии и замедление скорости метаболизма, поскольку прием пищи стимулирует термогенез (сжигание калорий).

Исследования показывают, что когда вы пропускаете завтрак, то тело переходит в состояние голодания, что может снизить уровень сахара в крови и вызвать повышение гормонов голода, таких как грелин.

Это часто приводит к перееданию позже в течение дня, поскольку тело пытается компенсировать пропущенные калории. Богатый белками завтрак может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, поддержать обмен веществ и предотвратить чрезмерный голод в течение дня.

Сладкие блюда на завтрак вызывают скачки сахара в крови

Обработанные злаки, выпечка и кофейные напитки с высоким содержанием сахара могут вызвать скачки и падение уровня сахара в крови, что приведет к влечению и приступам голода.

Высокое потребление сладкой пищи и напитков может быть фактором, приводящим к плохому сну и увеличению веса. Когда вы потребляете пищу с высоким содержанием сахара, то тело испытывает всплеск сахара в крови, а затем его быстрое снижение, что вызывает голод и низкую энергию.

Вместо этого ешьте цельные продукты с высоким содержанием белка, полезных жиров и клетчатки.

Диетолог предлагает есть на завтрак яйца с овощами, греческий йогурт с орехами или смузи с протеином и клетчаткой, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать стабильный уровень энергии. Это также помогает предотвратить переедание и дальнейшее увеличение веса, которое может произойти, когда уровень сахара в крови колеблется в течение дня.

Употребление кофе на пустой желудок может вызвать тягу

Многие люди начинают свое утро с чашки кофе, но употребление такого напитка натощак может быть не лучшим выбором для контроля веса. Если вы любитель кофе, попробуйте употреблять свой утренний напиток вместе с богатым белками завтраком, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшить тягу.

Употребление кофе натощак может повысить уровень кортизола, что может привести к увеличению тяги, дисбалансу сахара в крови и потенциальному накоплению жира со временем. Хотя кофеин может временно подавлять аппетит, он также может препятствовать естественным сигналам голода тела и приводить к перееданию позже в течение дня.

Обезвоживание повышает аппетит и замедлить метаболизм

Начинать день с большого стакана воды - это фантастический способ запустить свой метаболизм на более высокой скорости. Обезвоживание часто принимают за голод.

Когда вы обезвожены, тело может воспринимать сигналы за голод, заставляя вас есть больше, чем нужно.

Стресс приводят к жиру на животе

Проснувшись в состоянии стресса или спеша куда-то, это может повыситься уровень кортизола, что связано с увеличением веса, особенно в области живота.

Высокий уровень стресса по утрам, особенно из-за спешки или плохого сна, может повысить уровень кортизола, что связано с увеличением жира на животе и тягой к нездоровой пище.

Бездумное употребление пищи и перекусов добавляет дополнительных калорий

Многие люди перекусывают по утрам, когда они отвлекаются, например, проверяя электронную почту или прокручивая телефон.

Бездумное питание может привести к перееданию и чрезмерному потреблению калорий, даже не осознавая этого. Чтобы избежать, попробуйте быть внимательнее к еде и перекусам по утрам.

Когда садитесь есть, сосредоточьтесь на еде и наслаждайтесь ею. Медленное употребление пищи и внимание к сигналам голода могут помочь предотвратить переедание и поддерживать вес.