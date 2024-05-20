6 простых рецептов с авокадо на завтрак, обед и ужин

Смузі з авокадо

Смузі з авокадо - найпростіший варіант для легкого сніданку або перекусу. Крім цього, для смузі потрібно небагато інгредієнтів, а саме:

авокадо - 1 шт.;

полуниця (або інші ягоди) - 160 г;

шпинат Бебі - 160 г;

несолодкий йогурт - 150 мл;

апельсиновий сік - з 2 апельсинів;

апельсинова цедра - 0,5 ч. л.

Як готувати смузі з авокадо

Вимийте шпинат та ягоди, приберіть зайву вологу за допомогою рушника або серветок. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку та заберіть ложкою м'яку частину до блендера.

Додайте до авокадо ягоди, шпинат та інші інгредієнти, збийте все до однорідної маси. Якщо суміш вийшла загустою, додайте краплю охолодженої води і збийте смузі ще раз. Розлийте по келихах і одразу пийте.

Смузі з авокадо (фото: Freepik)

Фаршироване лососем авокадо

Така незвична страва допомагає забезпечити організм омега-3 жирними кислотами, які містяться в їжі. Щоб приготувати фаршировані авокадо, потрібні такі продукти:

авокадо - 2 шт.;

селера - 50-70 г;

нежирний грецький йогурт - 0,5 стакана;

свіжа петрушка - 2 ст. л.;

сік лайму - 1 ст. л.;

майонез - 2 ч. л.;

гірчиця - 1 ч. л.;

сіль - 0,5 ч. л.;

перець - 0,5 ч. л.;

консервований лосось - 140-150 г;

зелена цибуля - до смаку.

Як готувати фаршироване авокадо

Злийте з лосося воду, видаліть шкірку та кістки. Петрушку промийте та подрібніть. Селеру помийте і наріжте маленькими кубиками.

У середній мисці змішайте йогурт, селеру, петрушку, сік лайма, майонез, гірчицю, сіль і перець; добре перемішайте. Додайте лосось і ще раз ретельно перемішайте.

Розріжте авокадо навпіл уздовж і видаліть кісточки. Вийміть приблизно 1 столову ложку м'якоті з кожної половинки авокадо в невелику миску. Вийняту м'яку частину з авокадо розімніть виделкою і додайте до суміші з лососем.

Рівномірно наповніть кожну половинку авокадо лососевою сумішшю, виклавши її зверху на половинки авокадо. За бажанням прикрасьте подрібненою цибулею.

Фаршироване авокадо (скриншот / EatingWell)

Авокадо з яєчнею і лососем

Такий варіант яєчні з авокадо та лососем - не лише корисна, а й естетична страва, для приготування якої потрібні:

авокадо (великі) - 3 шт.;

яйця (невеликі) - 6 шт.;

копчений лосось - 80-100 г;

цибуля - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати фаршироване яєшнею авокадо

Розігрійте духовку до 200 градусів. Розбийте кожне яйце окремо, відокремивши жовтки від білків.

Розріжте авокадо вздовж навпіл і видаліть кісточки, викладіть авокадо на деко. Можна зрізати трохи шкірки з зовнішньої сторони, щоб половинки авокадо були більш стійкими.

Вийміть трохи м'якої частини з того місця, де була кісточка, додайте трохи лосося в кожну половинку фрукта, а потім вилийте яєчні жовтки.

Збийте білки до однорідної консистенції і вилийте на жовток. Посипте перцем і випікайте 10 хвилин, поки білки не схопляться. За бажанням посипте зверху цибулею.

Фаршироване яєшнею авокадо (ілюстрація: Freepik)

Паста з авокадо

Соус з авокадо для пасти поєднується і з макаронами. Для приготування пасти вам потрібні:

стиглі авокадо - 2 шт.,

свіжий базилік - 1 великий пучок;

волоські горіхи - пів склянки

лимонний сік - 2 ст. л.;

часник - 2 зубчики;

сіль - 0,5 ч. л.;

оливкова олія - до смаку

мелений перець - до смаку;

макарони або паста - 300-400 г.

Як готувати пасту з авокадо

Відваріть макарони або локшину відповідно до рекомендацій на упаковці.

Для соусу промийте базилік, обірвіть листочки - саме вони треба для соусу. Очистьте часник та авокадо, видаліть з авокадо кісточку.

Покладіть в блендер базилік, авокадо, волоські горіхи, додайте лимонний сік, часник і сіль; подрібнити до однорідності. Додайте олію і перець і ще раз перебийте до стану густої пасти.

Після цього з'єднайте пасту з готовими макаронами.

Як готувати пасту з авокадо (скриншот / EatingWell)

Тако з авокадо і лососем

Тако з лососем на грилі з лаймом та кремом з авокадо - чудовий варіант швидкої та легкої весняної страви. Для приготування потрібні такі продукти:

авокадо - 1 шт.;

філе лосося (без шкірки) - 2 шт.;

сік лайму - з 1 лайму;

паприка - 0,5 ч. л.

помідори чері - 10 шт.;

зелений перець чилі - 1 шт.;

невеликі тортильї - 4 шт.;

коріандр - до смаку;

натуральний йогурт - 3 ст. л.

соус табаско - до смаку.

Як готувати тако з авокадо

Покладіть лосось в скляний посуд, додайте половину соку лайма, паприку та дрібку солі, перемішайте і залиште на 10 хвилин. Очистьте авокадо, видаліть кісточку.

Розріжте авокадо навпіл, одну половину відкладіть для крему, іншу наріжте невеликими кубиками.

Щоб приготувати крем з авокадо, покладіть половину авокадо в невеликий кухонний комбайн разом з четвертиною соку лайма, коріандром та йогуртом. Збийте до однорідної маси, посоліть і додайте табаско за бажанням.

Помийте і дрібно наріжте помідори та перець чилі, змішайте їх в мисці, додайте сік з лайма.

Смажте лосось на грилі або розігрітій пательні протягом 5 хвилин або до повної готовності. Після цього наріжте рибу на дрібні кубики.

Підігрійте тортильї, розподіліть лосось, зверху викладіть томатну суміш, нарізане авокадо та авокадо-крем.

Як готувати тако з авокадо (ілюстрація: Freepik)

"Картопля фрі" з авокадо

Ця незвична страва - обсмажене авокадо в паніруванні - може стати легкою вечерею або закускою. Щоб приготувати авокадо за таким рецептом, потрібні такі продукти:

авокадо (тверде) - 2 шт.;

яйця - 2 шт. (великі);

рослинне або вершкове масло - для смаження;

перець - 0,25 ч. л.

цільнозернове борошно - 1/3 стакана

сухарі для панірування - 1 стакан;

сіль - 0,5 ч. л.;

майонез - 1/3 стакану;

соус Шрірача - 2 ст. л.

Як готувати авокадо в паніруванні

Очистьте авокадо від шкірки, розріжте навпіл, видаліть кісточку та наріжте фрукт шматочками 1,5-2 см завтовшки.

Розігрійте духовку до 218 градусів. Деко вистеліть пергаментом та змастіть невеликою кількістю масла.

Авокадо приправте сіллю і перцем. Борошно, панірувальні сухарі і розбиті яйця помістіть в 3 окремі неглибокі тарілки, яйця злегка збийте. Обваляйте часточки авокадо в борошні, потім занурте в яйце.

Після цього обваляйте з авокадо обох боків у паніруванні, злегка притискаючи, щоб сухарі прилипли. Викладіть авокадо на підготовлене деко, збризніть з обох маслом.

Випікайте до золотистої скоринки, 25-30 хвилин, перевернувши на інший бік на половині процесу випікання.

За бажанням приготуйте соус - для цього у невеликій мисці ретельно перемішайте майонез і Шрірача.