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Незвичний спосіб приготувати молоду картоплю: ви будете у захваті!

П'ятниця 10 травня 2024 19:07
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Незвичний спосіб приготувати молоду картоплю: ви будете у захваті! Як приготувати молоду картоплю у незвичному корейському соусі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У травні в магазинах та на ринках вже починає з'являтися молода картопля. Її можна не тільки варити, а й запікати та навіть карамелізувати.

Як приготувати молоду картоплю у медовому соусі по-корейськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Bigmir.

Що вам знадобиться

  • Молода картопля - 1 кг
  • Рисове вино або звичайне біле сухе - 2 ст. ложки
  • Мед - 2 ст. ложки
  • Кунжут - ½ ст. ложки
  • Коричневий цукор - 2 ст. ложки
  • Кунжутна олія - ½ ст. ложки
  • Рослинна олія - 2 ст. ложки
  • Соєвий соус - 5 ст. ложок
  • Вода - 240 мл

Як готувати молоду картоплю по-корейськи

1. Молоду картоплю потрібно дуже добре промити. Велику - порізати навпіл.

2. У окремій посудині змішайте соєвий соус з вином та коричневим цукром.

3. На сковорідці розігрійте рослинну олію та викладайте картоплю. Обсмажуйте овочі на середньому вогні до золотистої скоринки, регулярно помішуйте.

4. Влийте у сковорідку воду та приготований соус. Перемішайте, доведіть до кипіння та тушкуйте картоплю 10-15 хвилин, поки більша частину соусу не випарується.

5. Зменшуйте вогонь до мінімуму, додайте у картоплю мед, кунжутну олію та кунжут.

6. Готуйте картоплю ще 10-15 хвилин, регулярно помішуючи, доки соус не стане липким та темним.

Подавайте страву гарячою. Смачного!

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