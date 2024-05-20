6 простых рецептов с авокадо на обед и ужин

Смузи из авокадо

Смузи из авокадо - самый простой вариант для легкого завтрака или перекуса. Кроме этого, для смузи требуется немного ингредиентов, а именно:

авокадо - 1 шт.;

клубника (или другие ягоды) - 160 г;

шпинат Бэби - 160 г;

несладкий йогурт - 150 мл;

апельсиновый сок - из 2 апельсинов;

апельсиновая цедра - 0,5 ч. л.

Как готовить смузи из авокадо

Вымойте шпинат и ягоды, уберите лишнюю влагу с помощью полотенца или салфеток. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и заберите мягкую часть ложкой в блендер.

Добавьте к авокадо ягоды, шпинат и другие ингредиенты, взбейте все до однородной массы. Если смесь получилась густой, добавьте каплю охлажденной воды и взбейте смузи еще раз. Разлейте по бокалам и сразу пейте.

Смузи с авокадо (фото: Freepik)

Фаршированное лососем авокадо

Такое необычное блюдо помогает обеспечить организм омега-3 жирными кислотами, содержащимися в пище. Чтобы приготовить фаршированные авокадо, требуются следующие продукты:

авокадо - 2 шт.;

сельдерей - 50-70 г;

нежирный греческий йогурт - 0,5 стакана;

свежая петрушка - 2 ст. л.;

сок лайма - 1 ст. л.;

майонез - 2 ч. л.;

горчица - 1 ч. л.;

соль - 0,5 ч. л.;

перец - 0,5 ч. л.;

консервированный лосось - 140-150 г;

зеленый лук - по вкусу.

Как готовить фаршированное авокадо

Слейте из лосося воду, удалите кожуру и кости. Петрушку промойте и измельчите. Сельдерей помойте и нарежьте маленькими кубиками.

В средней миске смешайте йогурт, сельдерей, петрушку, сок лайма, майонез, горчицу, соль и перец; хорошо перемешайте. Добавьте лосось и снова тщательно перемешайте.

Разрежьте авокадо пополам вдоль и удалите косточки. Извлеките примерно 1 столовую ложку мякоти из каждой половинки авокадо в небольшую миску. Вынутую мягкую часть из авокадо разомните вилкой и добавьте к смеси с лососем.

Равномерно наполните каждую половинку авокадо лососевой смесью, выложив ее сверху на половинки авокадо. По желанию украсьте измельченным луком.

Фаршированное авокадо (скриншот / EatingWell)

Авокадо с яичницей и лососем

Такой вариант яичницы с авокадо и лососем - не только полезное, но и эстетическое блюдо, для приготовления которого нужны:

авокадо (большие) - 3 шт.;

яйца (небольшие) - 6 шт.;

копченый лосось - 80-100 г;

лук - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить фаршированное яичницей авокадо.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разбейте каждое яйцо раздельно, отделив желтки от белков.

Разрежьте авокадо вдоль пополам и удалите косточки, выложите авокадо на противень. Можно срезать немного кожуры с наружной стороны, чтобы половинки авокадо были более стойкими.

Извлеките немного мягкой части из того места, где была косточка, добавьте немного лосося в каждую половинку фрукта, а затем вылейте яичные желтки.

Взбейте белки до однородной смеси и вылейте на желток. Посыпьте перцем и выпекайте 10 минут, пока белки не схватятся. По желанию посыпьте сверху луком.

Фаршированное яичницей авокадо (иллюстрация: Freepik)

Паста из авокадо

Соус из авокадо для пасты сочетается и с макаронами. Для приготовления пасты вам нужны:

спелые авокадо - 2 шт.,

свежий базилик - 1 большой пучок;

грецкие орехи - половина стакана

лимонный сок - 2 ст. л.;

чеснок - 2 зубчика;

соль - 0,5 ч. л.;

оливковое масло - по вкусу

молотый перец - по вкусу;

макароны или паста - 300-400 г.

Как готовить пасту из авокадо

Отварите макароны или лапшу в соответствии с рекомендациями на упаковке.

Для соуса промойте базилик, оборвите листики - именно они нужны для соуса. Очистите чеснок и авокадо, удалите из авокадо косточку.

Положите в блендер базилик, авокадо, грецкие орехи, добавьте лимонный сок, чеснок и соль; измельчить до однородности. Добавьте растительное масло и перец и еще раз перебейте до состояния густой пасты.

После этого соедините пасту с готовыми макаронами.

Как готовить пасту из авокадо (скриншот / EatingWell)

Тако с авокадо и лососем

Тако с лососем на гриле с лаймом и кремом из авокадо - отличный вариант быстрого и легкого весеннего блюда. Для приготовления требуются следующие продукты:

авокадо - 1 шт.;

филе лосося (без кожицы) - 2 шт.;

сок лайма - из 1 лайма;

паприка - 0,5 ч. л.

помидоры черри - 10 шт.;

зеленый перец чили - 1 шт.;

небольшие тортильи - 4 шт.;

кориандр - по вкусу;

натуральный йогурт - 3 ст. л.

соус табаско - по вкусу.

Как готовить тако из авокадо

Положите лосось в стеклянную посуду, добавьте половину сока лайма, паприку и щепотку соли, перемешайте и оставьте на 10 минут. Очистите авокадо, удалите косточку.

Разрежьте авокадо пополам, одну половину отложите для крема, другую нарежьте небольшими кубиками.

Чтобы приготовить крем из авокадо, положите половину авокадо в небольшой кухонный комбайн вместе с четвертью сока лайма, кориандром и йогуртом. Взбейте до однородной массы, посолите и добавьте табаско по желанию.

Помойте и нарежьте мелко помидоры и перец чили, смешайте их в миске, добавьте сок с лайма.

Жарьте лосось на гриле или разогретой сковороде в течение 5 минут или до полной готовности. После этого нарежьте рыбу на маленькие кубики.

Подогрейте тортильи, распределите лосось, сверху выложите томатную смесь, нарезанное авокадо и крем-авокадо.

Как готовить тако из авокадо (иллюстрация: Freepik)

"Картофель фри" из авокадо

Это необычное блюдо - обжаренное авокадо в панировке - может стать легким ужином или закуской. Чтобы приготовить авокадо по такому рецепту, нужны следующие продукты:

авокадо (твердое) - 2 шт.;

яйца - 2 шт. (большие);

растительное или сливочное масло - для жарки;

перец - 0,25 ч. л.

цельнозерновая мука - 1/3 стакана

сухари для панировки - 1 стакан;

соль - 0,5 ч. л.;

майонез - 1/3 стакана;

соус Шрирача - 2 ст. л.

Как готовить авокадо в панировке

Очистите авокадо от кожуры, разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте фрукт дольками 1,5-2 см толщиной.

Разогрейте духовку до 218 градусов. Противень выстелите пергаментом и смажьте небольшим количеством масла.

Авокадо приправьте солью и перцем. Муку, панировочные сухари и разбитые яйца поместите в 3 отдельные неглубокие тарелки, яйца слегка взбейте. Обваляйте дольки авокадо в муке, затем окуните в яйцо.

После этого обваляйте с авокадо с обеих сторон в панировке, слегка прижимая, чтобы сухари прилипли. Выложите авокадо на подготовленный противень, сбрызните с обоим маслом.

Выпекайте до золотистой корочки, 25-30 минут, перевернув на другую сторону на половине процесса выпекания.

По желанию приготовьте соус - для этого в небольшой миске тщательно перемешайте майонез и Шрирача.