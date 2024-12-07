UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

6 простих вправ, які допоможуть отримати сильну та підтягнуту спину

Які вправи допоможуть накачати спину (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Надлишок жиру може викликати біль у спині та дискомфорт. Деякі вправи дуже ефективні для загального спалювання жиру на спині та ще й допоможуть зміцнити м'язи

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.

Фізіолог та тренер енетика та звички способу життя відіграють важливу роль у тому, як тіло накопичує жир.

Коли мова заходить про втрату жиру та нарощування м’язів, на жаль, ми не можемо вирішити, звідки відбувається втрата жиру. Найкраще зосередитися на загальній втраті за допомогою фізичних вправ і правильного харчування.

Підйом гантелей в нахилі

(фото: bestlifeonline.com)

Ця вправа корисна для зміцнення спини. Візьміть гантелі і встаньте, розставивши ноги на ширині плечей.

Злегка зігніть коліна і нахиліть тулуб вперед, прогнувшись у попереку. Підіймайте руки в сторони, поки вони повністю не вирівняються. Опустіть руки і повторіть з іншого боку.

Бічні підйоми гантелей (фото: bestlifeonline.com)

Така вправа допомагає зміцнити м’язи спини. Ляжте обличчям вниз на килимок, витягнувши руки перед собою. Одночасно відірвіть руки, ноги та груди від підлоги та затримайтеся на дві секунди. 

Вправа "Супермен" (фото: bestlifeonline.com)

Читайте РБК-Україна в Google News
фізичні вправиЗдоров'яСпортзал