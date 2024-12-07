6 простих вправ, які допоможуть отримати сильну та підтягнуту спину

Фізіолог та тренер енетика та звички способу життя відіграють важливу роль у тому, як тіло накопичує жир.

Коли мова заходить про втрату жиру та нарощування м’язів, на жаль, ми не можемо вирішити, звідки відбувається втрата жиру. Найкраще зосередитися на загальній втраті за допомогою фізичних вправ і правильного харчування.

Підйом гантелей в нахилі

(фото: bestlifeonline.com)

Ця вправа корисна для зміцнення спини. Візьміть гантелі і встаньте, розставивши ноги на ширині плечей.

Злегка зігніть коліна і нахиліть тулуб вперед, прогнувшись у попереку. Підіймайте руки в сторони, поки вони повністю не вирівняються. Опустіть руки і повторіть з іншого боку.

Бічні підйоми гантелей (фото: bestlifeonline.com)

Така вправа допомагає зміцнити м’язи спини. Ляжте обличчям вниз на килимок, витягнувши руки перед собою. Одночасно відірвіть руки, ноги та груди від підлоги та затримайтеся на дві секунди.

Вправа "Супермен" (фото: bestlifeonline.com)