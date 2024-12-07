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6 простых упражнений, которые помогут получить сильную и подтянутую спину

Какие упражнения помогут накачать спину (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Избыток жира может вызвать боли в спине и дискомфорт. Некоторые упражнения очень эффективны для общего сжигания жира на спине, да еще помогут укрепить мышцы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Физиолог и тренер и привычки образа жизни играют важную роль в том, как тело накапливает жир.

Когда речь заходит о потере жира и наращивании мышц, к сожалению, мы не можем решить, откуда происходит потеря жира. Лучше сосредоточиться на общей потере с помощью физических упражнений и правильного питания.

Подъем гантелей в наклоне

(фото: bestlifeonline.com)

Это упражнение полезно для укрепления спины. Возьмите гантели и встаньте, расставив ноги по ширине плеч.

Слегка согните колени и наклоните туловище вперед, прогнувшись в пояснице. Поднимайте руки в стороны, пока они полностью не выровняются. Опустите руки и повторите с другой стороны.

Боковые подъемы гантелей (фото: bestlifeonline.com)

Такое упражнение помогает укрепить мышцы спины. Лягте лицом вниз на коврик, вытянув руки перед собой. Одновременно оторвите руки, ноги и грудь от пола и задержитесь на две секунды.

Упражнение "Супермэн" (фото: bestlifeonline.com)

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