6 простых упражнений, которые помогут получить сильную и подтянутую спину

Избыток жира может вызвать боли в спине и дискомфорт. Некоторые упражнения очень эффективны для общего сжигания жира на спине, да еще помогут укрепить мышцы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
Физиолог и тренер и привычки образа жизни играют важную роль в том, как тело накапливает жир.
Когда речь заходит о потере жира и наращивании мышц, к сожалению, мы не можем решить, откуда происходит потеря жира. Лучше сосредоточиться на общей потере с помощью физических упражнений и правильного питания.
(фото: bestlifeonline.com)
Это упражнение полезно для укрепления спины. Возьмите гантели и встаньте, расставив ноги по ширине плеч.
Слегка согните колени и наклоните туловище вперед, прогнувшись в пояснице. Поднимайте руки в стороны, пока они полностью не выровняются. Опустите руки и повторите с другой стороны.
Такое упражнение помогает укрепить мышцы спины. Лягте лицом вниз на коврик, вытянув руки перед собой. Одновременно оторвите руки, ноги и грудь от пола и задержитесь на две секунды.
Ранее мы сообщали о 6 упражнениях с гирями, которые мужчины должны выполнять часто для увеличения силы.
Также мы писали, как похудеть на 10 килограммов без походов в спортзал.