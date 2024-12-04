6 вправ з гирями, які чоловіки повинні виконувати часто для збільшення сили
Чоловікам варто зосереджуватись на тренуваннях, які розвивають силу. Гирі є потужним інструментом для досягнення цієї сили, оскільки вони поєднують силові та кардіотренування.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Вправи з гирями для чоловіків розроблені таким чином, щоб заохочувати різні групи м'язів. Кожна з них націлена на різні аспекти, від формування міцного пресу до покращення вибухової сили та витривалості.
Присідання з гирею
Візьміть гирю та тримайте на рівні грудей.
Присідайте, поки стегна не будуть паралельні підлозі, тримаючи груди піднятими.
Присідання з гирею (фото: кадр з відео)
Підйоми в нахилі
Спочатку зробіть нахил тулубом. Далі візьміть гирю в одну руку і тримайте її біля стегон. Підніміть її до грудної клітки та опустіть назад. Потім поміняйте руки після повторень.
Підйоми в нахилі (фото: кадр з відео)
Махи
Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи гирю обома руками.
Підніміть гирю до рівня грудей та опустіть пропускаючи між ногами. Контролюйте спуск і повторіть знову рух.
Махи гирею (фото: eatthis.com)
Підйоми
Спочатку підніміть гирю до плеча, потім ще раз підніміть аж над головою.
Опустіть назад, щоб почати рухи знову.
Підйоми гирі над головою (фото: eatthis.com)
Стрибки з присідання
Тримайте гирю на рівні грудей. Виконайте присідання, потім підстрибніть та м'яко знову приземлімся в присідання.
Стрибки з присіданням (фото: кадр з відео)
Бічні випади
Тримайте гирю на рівні грудей. Зробіть крок убік і опустіться в бічний випад.
Поверніться у початкове положення та зробіть крок вже в інший бік.
Бічні випади з гирею (фото: eatthis.com)
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