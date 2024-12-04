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6 вправ з гирями, які чоловіки повинні виконувати часто для збільшення сили

Середа 04 грудня 2024 15:46
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6 вправ з гирями, які чоловіки повинні виконувати часто для збільшення сили Названо вправи, які потрібно виконувати чоловікам кожного дня (фото: Freеpik)
Автор: Тетяна Самарук

Чоловікам варто зосереджуватись на тренуваннях, які розвивають силу. Гирі є потужним інструментом для досягнення цієї сили, оскільки вони поєднують силові та кардіотренування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Вправи з гирями для чоловіків розроблені таким чином, щоб заохочувати різні групи м'язів. Кожна з них націлена на різні аспекти, від формування міцного пресу до покращення вибухової сили та витривалості.

Присідання з гирею

Візьміть гирю та тримайте на рівні грудей.

Присідайте, поки стегна не будуть паралельні підлозі, тримаючи груди піднятими.

6 вправ з гирями, які чоловіки повинні виконувати часто для збільшення силиПрисідання з гирею (фото: кадр з відео)

Підйоми в нахилі

Спочатку зробіть нахил тулубом. Далі візьміть гирю в одну руку і тримайте її біля стегон. Підніміть її до грудної клітки та опустіть назад. Потім поміняйте руки після повторень.

6 вправ з гирями, які чоловіки повинні виконувати часто для збільшення силиПідйоми в нахилі (фото: кадр з відео)

Махи

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи гирю обома руками.

Підніміть гирю до рівня грудей та опустіть пропускаючи між ногами. Контролюйте спуск і повторіть знову рух.

6 вправ з гирями, які чоловіки повинні виконувати часто для збільшення силиМахи гирею (фото: eatthis.com)

Підйоми

Спочатку підніміть гирю до плеча, потім ще раз підніміть аж над головою.

Опустіть назад, щоб почати рухи знову.

6 вправ з гирями, які чоловіки повинні виконувати часто для збільшення силиПідйоми гирі над головою (фото: eatthis.com)

Стрибки з присідання

Тримайте гирю на рівні грудей. Виконайте присідання, потім підстрибніть та м'яко знову приземлімся в присідання.

6 вправ з гирями, які чоловіки повинні виконувати часто для збільшення сили6 вправ з гирями, які чоловіки повинні виконувати часто для збільшення силиСтрибки з присіданням (фото: кадр з відео)

Бічні випади

Тримайте гирю на рівні грудей. Зробіть крок убік і опустіться в бічний випад.

Поверніться у початкове положення та зробіть крок вже в інший бік.

6 вправ з гирями, які чоловіки повинні виконувати часто для збільшення силиБічні випади з гирею (фото: eatthis.com)

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