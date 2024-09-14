6 простих трюків, які може освоїти будь-яка собака

Вчити собаку трюкам не тільки весело, але й корисно. Навчання командам приносить радість і користь як вам, так і вашому чотириногому другу.

Сидіти

Навчити собаку сидіти за командою - це один з перших трюків, які ви можете спробувати. З ласощами, терпінням і регулярними тренуваннями ваша собака швидко зрозуміє, що від неї потрібно.

Цей трюк стане основою для навчання інших, складніших команд. Тому не пропустіть шанс навчити свою собаку сидіти - це важливий крок у її вихованні.

Поцілунок

Навчити собаку поцілунку - це один з найпростіших трюків. Хоча не всім подобаються великі мокрі поцілунки, цей трюк зазвичай добре сприймається дітьми. Щоб навчити собаку цілувати, покладіть трохи ласощів на щоку і додайте команду. Незабаром ваша собака буде радо дарувати поцілунки на ваше прохання.

Ще однією перевагою навчання собаки поцілункам є те, що це може допомогти уникати небажаного облизування. Ваша собака зрозуміє, що поцілунок - це спеціальна команда, а не звичайна поведінка.

Потиснути лапки

Потискання лапок - це веселий і простий трюк, який ваша собака швидко навчиться виконувати, достатньо кількох коротких тренувань. Почніть з того, що привчайте собаку ставити лапу на вашу руку, коли вона сидить або стоїть. Нагороджуйте її ласощами та похвалою кожного разу, коли вона правильно виконує команду.

Більшість собак люблять взаємодіяти з людьми за допомогою своїх лап, тому вони отримують велике задоволення від виконання цього трюку. З часом ваш улюбленець стане справжнім майстром потискання лапок і буде радісно вітати всіх гостей.

Обертатися

Щоб навчити собаку обертатися, піднесіть ласощі до її носа, і вона з радістю буде слідувати за ними. Це простий трюк, який легко освоїти. Щоб зробити його цікавішим, можете навчити собаку обертатися в конкретному напрямку.

Щоб навчити собаку обертатися, підніміть ласощі до її носа і повільно ведіть їх у круговому русі. Як тільки собака почне обертатися, похваліть її та дайте частування.

Поклонитися

Поклонитися - це трюк, коли собака опускає грудь на землю, а задню частину тримає в повітрі. Це може здаватися складним, але насправді це природний жест для собак.

Коли дві собаки грають разом, вони часто кланяються одна одній. Це називається "ігровим поклоном" і є способом запрошення до гри. Ви можете скористатися цією природною поведінкою, щоб навчити свого улюбленця кланятися за командою.

Дай п'ять

Якщо ваша собака вже вміє подавати лапу або махати в знак привітання чи прощання, ви можете навчити її давати п'ять. Головна різниця в цьому трюку - це положення лапи та спосіб її прикладання до вашої руки.

Цей милий трюк обов'язково вразить ваших друзів, і ваша собака буде рада отримувати таку увагу.