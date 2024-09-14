6 простых трюков, которые может освоить любая собака

Учить собаку трюкам не только весело, но и полезно. Обучение командам приносит радость и пользу как вам, так и вашему четвероногому другу.

Сидеть

Научить собаку сидеть по команде - это один из первых трюков, которые вы можете попробовать. С лакомством, терпением и регулярными тренировками ваша собака быстро поймет, что от нее нужно.

Этот трюк станет основой для обучения другим, более сложным командам. Поэтому не упустите шанс научить свою собаку сидеть - это важный шаг в ее воспитании.

Поцелуй

Научить собаку поцелую - это один из самых простых трюков. Хотя не всем нравится большие мокрые поцелуи, этот трюк обычно хорошо воспринимается детьми. Чтобы научить собаку целовать, положите немного лакомства на щеку и добавьте команду. Вскоре ваша собака будет радостно дарить поцелуи по вашей просьбе.

Еще одним преимуществом обучения собаки поцелуям является то, что это может помочь избегать нежелательного облизывания. Ваша собака поймет, что поцелуй - это специальная команда, а не обычное поведение.

Пожать лапки

Пожимание лапок - это веселый и простой трюк, который ваша собака быстро научится выполнять, достаточно нескольких коротких тренировок. Начните с того, что приучайте собаку ставить лапу на вашу руку, когда она сидит или стоит. Награждайте ее лакомством и похвалой каждый раз, когда она правильно выполняет команду.

Большинство собак любят взаимодействовать с людьми посредством своих лап, поэтому они получают большое удовольствие от выполнения этого трюка. Со временем ваш любимец станет настоящим мастером пожатия кавычек и будет радостно приветствовать всех гостей.

Вращаться

Чтобы научить собаку вращаться, преподнесите лакомство к ее носу, и она с радостью будет следовать за ними. Это простой трюк, который легко освоить. Чтобы сделать его более интересным, можете научить собаку вращаться в конкретном направлении.

Чтобы научить собаку вращаться, поднимите лакомство к ее носу и медленно ведите его в круговом движении. Как только собака начнет вращаться, похвалите ее и дайте угощение.

Поклониться

Поклониться - это трюк, когда собака опускает грудь на землю, а заднюю часть держит в воздухе. Это может показаться сложным, но на самом деле это естественный жест для собак.

Когда две собаки играют вместе, они часто кланяются друг другу. Это называется "игровым поклоном" и является способом приглашения в игру. Вы можете воспользоваться этим естественным поведением, чтобы научить своего любимца кланяться по команде.

Дай пять

Если ваша собака уже умеет подавать лапу или махать в знак приветствия или прощания, вы можете научить ее давать пять. Главная разница в этом трюке - это положение лапы и способ ее приложения к вашей руке.

Этот милый трюк обязательно поразит ваших друзей, и ваша собака будет рада получать такое внимание.