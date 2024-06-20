Топ-6 собак з милими хвостами-бубликами: пухнасті "ведмежата"
Деякі породи собак мають унікальну зовнішність, яку часто порівнюють із ведмежою. Така подібність пояснюється товстою шерстю та масивною статурою.
При виборі такого вихованця важливо врахувати особливості догляду за "ведмежою" зовнішністю: для підтримки зовнішнього лоску породи вам потрібно буде розчісувати улюбленця практично щодня, а також купати та, можливо, навіть звертатися за послугою грумера.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 6 порід собак, які своїм зовнішнім виглядом нагадують ведмедів із закрученими хвостами.
Самоїдський собака
- зріст: 48-60 см
- вага: 16-27 кг
- темперамент: енергійні, грайливі та доброзичливі, відрізняються також спостережливістю та веселою вдачею
- рівень енергії: високий
- тривалість життя: 12-14 років.
Самоїд - це порода шпіців, виведена у північних країнах. Сильні та розумні, ці собаки були призначені для того, щоб полювати, пасти оленів та возити сани у полярних експедиціях.
На сьогодні це грайливі та ласкаві вихованці, що часто нагадують своїм господарям північних ведмедів, тільки в зменшеному розмірі. Така аналогія виникла завдяки їх густій, білосніжній шерсті та такими ж пухнастими хвостами.
Самоїд на виставці собак (фото: Вікіпедія)
Цуценя самоїдської собаки (фото: Вікіпедія)
Померанський шпіц
- зріст: 15-18 см
- вага: 1-3 кг
- темперамент: доброзичливі, енергійні, і не дивлячись на свої розміри сміливі та впевнені у собі
- рівень енергії: середній
- тривалість життя: 12-16 років.
Подібність шпіців зі справжніми ведмедями невелика, але ці собаки є мініатюрними грудочками м'якої шерсті та нагадують плюшевих ведмедиків.
Це впевнені у собі собаки, що проявляють багато цікавості до всього, що їх оточує. Вони незмінно залишаються однією з найпопулярніших іграшкових порід вже багато років.
Померанський шпіц білого забарвлення (фото: Вікіпедія)
Померанський шпіц забарвлення "триколор" (фото: Вікіпедія)
Вольфшпіц (він же Кеєскхонд)
- зріст: 43-46 см
- вага: 16-20 кг
- темперамент: грайливі, але при цьому пильні, а також яскраві та привертають увагу своєю енергійністю та розумом
- рівень енергії: середній
- тривалість життя: 12-15 років.
Кеєскхонди були прозвані "народною собакою" і стали символом Партії голландських патріотів у 18 столітті, оскільки вони виконували роль одночасно охоронця та компаньйона на перших голландських судах.
Кеєскхонд, як і будь-який інший шпіц, найбільше нагадує плюшевого ведмедика. У нього неймовірно пухнаста мордочка й маленькі, стоячі та злегка закруглені вуха. Відомі як симпатична й доброзичлива порода собак, що легко піддається дресуванню.
"Іграшкова" порода Вольфшпіц (фото: Вікіпедія)
Аляскинський маламут
- зростання: 56-70 кг
- вага: 34-40 кг
- темперамент: грайливі та доброзичливі, при цьому лагідні та сміливі, відрізняються особливою відданістю стосовно свого господаря
- рівень енергії: високий
- Тривалість життя: 10-12 років.
Більшість людей з першого погляду помічають, що аляскинські маламути нагадують суміш вовка та ведмедя. Все через їх маленькі загострені вуха (як у предків-вовків), а також великого розміру та дуже пухнастої шерсті (що надає схожості з ведмедями).
Багато років тому люди на Алясці використовували цю породу собак для полювання на білого ведмедя й інших великих тварин.
Аляскинський маламут у стійці (фото: Вікіпедія)
Аляскінські маламути є чудовими їздовими собаками (фото: Вікіпедія)
Карельський ведмежий собака
- зріст: 48-60 см
- вага: 20-22 кг
- темперамент: незалежні, територіальні тварини, які відрізняються своєю завзятістю та хоробрістю, не втрачаючи при цьому обережності
- рівень енергії: високий
- тривалість життя: 11-13 років.
Карельський ведмежий собака отримав свою назву не через подібність до ведмедів, а через свою роботу. Їх почали заводити як домашніх улюбленців для відлякування диких тварин від населених людьми територій державних парків.
І все ж густа і щільна шерсть цієї породи трохи нагадує ведмежу. Це не той вихованець, який буде мати популярність у більшості людей, але це відданий і сміливий собака для тих, хто розуміється на породі та її вихованні.
Карельський ведмежий собака у повний зріст (фото: Вікіпедія)
Як зблизька виглядає карельський собака (фото: Вікіпедія)
Євразійський собака
- зріст: 48-60 см
- вага: 18-32 кг
- темперамент: стримані та спокійні собаки, що відрізняються своїм розумом і пильністю
- рівень енергії: середній
- тривалість життя: 14 років.
Євразієр, або ойразієр - це особливий собака, який має як європейське, так і азійське походження (звідси й назва породи). Це впевнений у собі, врівноважений вихованець, який не любить нічого, окрім спілкування зі своєю родиною.
Хоча євразієри не найбільший собака з ведмежих порід, вони відрізняються особливою мускулистістю. А їхнє густе хутро дає подібність з ведмежатами.
З таких вихованців, якщо приділяти достатню кількість часу на виховання та навчання тварини, виходять чудові сторожові собаки.
Євразієр на виставці собак (фото: Вікіпедія)
Цуценя євразійського собаки нестандартного забарвлення (фото: Вікіпедія)
До речі, раніше ми публікували топ-5 собак, які вражають інтелектом.
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При написанні матеріалу були використані джерела: The Spruce Pets і Вікіпедія.