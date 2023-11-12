6 простых правил для длительного хранения нижнего белья
Наверняка вы уже слышали, что одежда нуждается в отдельной заботе о себе, это касается и той одежды, которая не видна - нижнего белья. Ее также нужно хранить и ухаживать по правилами.
О том, как правильно хранить нижнее белье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кийшенькови стиліст".
Как правильно хранить нижнее белье
Для того, чтобы ваши комплекты и отдельные единицы нижнего белья оставались в хорошем состоянии, нужно знать, как ухаживать за ним и как правильно хранить.
Обычно белье производят из нежных тканей, которые приятны на ощупь и удобны для ношения.
Поэтому следует обращать внимание на рекомендации специалистов, которые обычно есть на этикетках и придерживаться определенных инструкций.
Как правильно хранить нижнее белье (фото: Freepik)
6 правил для хранения нижнего белья дома
Правило первое: убедитесь, что нижнее белье является чистым перед хранением. И позаботьтесь о чистоте места, где вы храните белье.
Правило второе: храните нижнее белье в сухом месте во избежание развития плесени и неприятных запахов. Регулярно проветривайте шкаф или ящик, где оно хранится.
Правило третье: сортируйте белье по видам и храните их отдельно. Это помогает избежать повреждения ткани и сохранит организованность в шкафу.
Правило четвертое: используйте мягкие контейнеры или ящики для хранения во избежание повреждения форм белья.
Правило пятое: если у вас есть нижнее белье с кружевом или тонкими деталями - храните такие вещи в специальных мешочках, отдельно друг от друга.
Правило шестое: если вы добавляете ароматизатор в гардероб, то обязательно нужно проверить его химический состав во избежание аллергических реакций.
Хранение нижнего белья с учетом этих советов - поможет сохранить его в хорошем состоянии, продлить срок службы и обеспечить комфорт в вашем гардеробе.
Раньше мы рассказывали о том, какие цвета и фасоны одежды придают женщинам возраста.
Также читайте наш материал о том, какие свитера не стоит покупать на зиму.