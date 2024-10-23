6 продуктів, які зупинять утворення тромбів

6 продуктів для профілактики тромбів

Оливкова олія

Дослідження серед людей із масою тіла понад 30 кг/м² показало, що вживання оливкової олії хоча б раз на тиждень знижує активність тромбоцитів - клітин крові, які сприяють утворенню тромбів. Ефект був ще більшим у тих, хто споживав олію понад чотири рази на тиждень, хоча точна кількість не уточнювалась.

Оливкова олія першого віджиму багата фенолами, що впливають на білки, важливі для згортання крові. Наприклад, у людей з високим рівнем холестерину, які їли білий хліб із 40 мл оливкової олії першого віджиму, було менше факторів, що викликають тромби.

Оливкова олія багата фенолами (фото: freepik.com)

Інформація про вміст фенолів може бути зазначена на етикетці, але не завжди. Найкращим вибором є оливкова олія першого віджиму (EVOO), яка також містить поліненасичені жирні кислоти, корисні для серця. Ці компоненти допомагають запобігти утворенню тромбів, регулювати тиск і захищати серце. Оливкову олію можна використовувати як альтернативу вершковому маслу чи соняшниковій олії в салатах, з печеною картоплею або хлібом.

Імбир

Лабораторні дослідження показали, що імбир зменшує згортання крові, запобігаючи злипанню тромбоцитів, хоча результати досліджень на людях неоднозначні. В одному дослідженні у жінок, які вживали 5 г сирого імбиру щодня, знижувався рівень білка, що сприяє утворенню тромбів. Подібні результати спостерігалися у чоловіків, які їли 5 г імбиру двічі на день.

У більшості досліджень імбир вживали щодня, іноді 2-3 рази на день, у кількості від 3,6 до 5 г (приблизно 2½ чайної ложки меленого або 4-5 чайних ложок тертого свіжого імбиру). Імбир можна споживати сушеним, вареним, сирим або у капсулах. Корінь імбиру безпечний для щоденного споживання до 4 г, але 6 г і більше може викликати дискомфорт у шлунку.

Часник

Вживання одного зубчика часнику (приблизно 3 г) щодня протягом 16 тижнів знижує рівень тромбоксану, речовини, що бере участь у згортанні крові, на 80%. Лабораторні дослідження показують, що часник запобігає злипанню тромбоцитів і утворенню тромбів, але немає прямих досліджень щодо його впливу на ризик тромбозу у людей. Додавання часнику до страв - простий і корисний спосіб покращити їх поживність.

Часник допомогає згортанню крові (фото: freepik.com)

Кориця

Кориця містить кумарин, який в лабораторних умовах запобігає утворенню тромбів. Деякі дослідження показали, що сполуки в кориці також зменшують злипання тромбоцитів, але доказів впливу кориці на ризик тромбів у людей поки недостатньо. Споживання від 2 до 6 г кориці на день може знизити ризик серцевих захворювань та зменшити рівень цукру в крові у людей з діабетом. Додавання чайної ложки кориці до кави чи пластівців може покращити здоров'я серця.

Каєнський перець

Цей гострий перець містить капсаїцин, який, за лабораторними дослідженнями, розріджує кров і запобігає злипанню тромбоцитів. Хоча досліджень щодо впливу на людей мало, деякі показують, що люди, які споживають гостру їжу, включно з каєнським перцем, живуть довше. Гострий перець має й інші переваги для здоров'я.

Куркума

Куркумін, який надає куркумі її жовтий колір, також має протизапальну дію і зменшує утворення тромбів, згідно з лабораторними дослідженнями. Однак, необхідні додаткові дослідження для підтвердження цього ефекту у людей. Куркума також має інші користі для здоров'я.

Рекомендована доза - від 500 мг до 2 г на день (приблизно 2-10 чайних ложок). Куркуму легко додавати до різних страв, таких як супи, овочі, рис або яйця.

Чи корисні кава та вино?

Дискусії про вплив кави на запобігання утворенню тромбів тривають у наукових колах. Одне з досліджень показало, що люди, які випивали від 1 до 4 чашок кави на день, мали підвищений ризик тромбозу глибоких вен, який зазвичай виникає без явних причин у ногах. Проте, цей ризик зменшувався при вживанні більш ніж 5 чашок кави щодня.

Інше дослідження, що порівнювало кавові напої з безкофеїновими, не виявило значних відмінностей у рівнях згортання білків у крові. З огляду на ці неоднозначні результати, важко стверджувати, чи дійсно кава запобігає утворенню тромбів. Тому не обов'язково пити каву спеціально для профілактики тромбозу, але помірне споживання (2-3 чашки на день) вважається безпечним.

Що стосується червоного вина, лабораторні дослідження та експерименти на тваринах показали, що воно може зменшувати ймовірність злипанння тромбоцитів. Це, на думку науковців, пов'язано з високим вмістом поліфенолів, таких як ресвератрол. Також вживання виноградного соку протягом 14 днів продемонструвало подібний ефект зменшення злипань тромбоцитів.

Більшість інших досліджень аналізували вплив алкогольних напоїв загалом. Споживання двох алкогольних напоїв (один напій — це 0,33 л пива, 150 мл вина або 40 мл міцного алкоголю) асоціюється зі зниженням рівня фібриногену — білка, що відіграє важливу роль у утворенні тромбів. В одному з досліджень у жінок, які вживали приблизно два-три напої на день протягом 4 тижнів, були виявлені подібні результати.

Споживання алкоголю в низьких або помірних кількостях (один напій або менше на день для жінок і два напої або менше на день для чоловіків) запобігає злипання тромбоцитів. Однак тривале або надмірне споживання (вісім або більше напоїв на тиждень для жінок і 15 або більше для чоловіків) може негативно вплинути на густину крові, що підвищує ризик утворення тромбів. Є дані про те, що навіть одне вечірнє надмірне вживання алкоголю (чотири або більше напоїв для жінок або п’ять і більше для чоловіків за 2 години) може призвести до тромбоцитозу, що підвищує ймовірність тромбоутворення. Проте деякі дослідники зазначають, що цей ефект не спостерігається після вживання вина.

У підсумку, вживання алкоголю в будь-якій кількості пов'язане з ризиками для здоров'я, які, як правило, переважають потенційні переваги. Якщо ж ви все-таки вирішили вживати алкоголь, робіть це в помірних кількостях.

Які продукти сприяють згортанню крові

Немає конкретних доказів, що певна їжа безпосередньо викликає утворення тромбів, але уникнення або розумне обмеження деяких продуктів може знизити цю ймовірність.

Перш за все, слід відмовитися від обробленої жирної їжі, такої як червоне оброблене м’ясо (яловичина, свинина, баранина), а також продуктів з високим вмістом трансжирів (тістечка, печиво, пиріжки, кекси, пончики тощо).

При підвищеному ризику утворення тромбів важливо не покладатися тільки на зміни в харчуванні. Слід дотримуватись активного способу життя і уникати тривалого сидіння. Багато людей також потребують медикаментозного лікування (антиагрегантів та/або антикоагулянтів) для розрідження крові та запобігання її згортанню.

Крім того, важливо знати, як харчування може вплинути на ефективність препаратів для розрідження крові, особливо варфарину.