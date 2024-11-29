6 продуктов, которые уменьшают воспаление в организме и помогают при гриппе
Пробиотики полезны для пищеварения и способны помогать при гриппе. Диетолог назвала 6 продуктов, которые должны находиться в рационе каждого.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как пробиотики влияют на организм и могут ли навредить.
Чем полезны пробиотики
По словам диетолога Натальи Самойленко, пробиотики имеют много преимуществ для организма, а именно:
- укрепляют иммунную систему
- повышают уровень энергии благодаря выработке витамина B12
- полезны при проблемах с кишечником, в том числе при воспалении
- улучшают состояние кожи
- помогают при гриппе и респираторных заболеваниях
- снижают последствия лечения антибиотиками
В каких продуктах содержатся
Квашеная капуста
Помимо пробиотиков этот продукт содержит клетчатку, витамины С, В и К, натрий, железо и другие полезные микроэлементы.
Также в кислой капусте есть полезные для зрения антиоксиданты лютеин и зеаксантин. Однако все это касается только непастеризованной квашеной капусты.
Кимчи
Кимчи - это корейское острое овощное блюдо. Для приготовления кимчи используется пекинская капуста, к которой добавляют морковь, чеснок, лук, соль, соусы, после чего заквашивают в течение 14 дней.
В таком блюде есть высокое содержание витаминов А и С, не менее 10 различных минералов и более 34 аминокислот.
Квашеные огурцы
Это хороший источник пробиотиков и витамина К. Кроме того, потребление соленых огурцов хорошо сказывается на работе пищеварения.
Важно знать, что огурцы, замаринованные с добавлением уксуса, не содержат живых бактерий.
Квашеные помидоры
Главное преимущество квашеных помидоров в том, что это - природный антиоксидант под названием ликопин.
В таких помидорах содержится множество полезных веществ: йод, калий, фосфор, бор, магний, натрий, марганец, кальций, железо, медь и цинк. А еще у них есть природный антибиотик - кверцетин, имеющий противовоспалительный эффект.
Некоторые виды сыра
Большинство видов сыра ферментированы, но это не означает, что все они содержат пробиотики.
Полутвердые сыры: чедер, моцарелла или гауда, а также кисломолочный творог, могут содержать больше пробиотиков, чем другие виды сыра, которые выдерживаются дольше.
Йогурт
Как известно, йогурт - один из лучших источников пробиотиков. Такой продукт имеет такую пользу для здоровья: улучшение здоровья костей, сердца и желудочно-кишечного тракта, снижение риска диабета.
Однако не все йогурты содержат живые пробиотики. Иногда способ, которым молоко обрабатывается, может убить живые бактерии.
Поэтому обязательно выбирай йогурт с активными или живыми культурами.
Как пробиотики могут навредить
Многие люди принимают пробиотики, чтобы облегчить диарею, запор или боль в желудке. В долгосрочной перспективе они должны улучшить всеобщее здоровье кишечника. Однако иногда они могут спровоцировать новые симптомы, особенно если попадают в организм в большой дозе.
В частности, могут спровоцировать аллергическую реакцию. Также может возникнуть расстройство желудка, газы, диарея или вздутие живота.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт WebMD.
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