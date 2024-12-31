6 продуктів, які варто не їсти після 65 років

Недоварені яйця

Потрібно їсти більше свіжих овочів і фруктів, вони мають необхідні для організму вітаміни, мінерали, органічні кислоти та клітковину. Фрукти й овочі покращують процеси травлення, нормалізують метаболізм і кислотно-лужний баланс.

Якщо у вас є переддіабет, регулярне споживання цих типів напоїв може підвищити рівень цукру в крові до діагнозу діабет. Надлишок цукру також призводить до ожиріння та інших проблем зі здоров’ям.

Зловживання продуктами, в яких великий вміст солі, може призвести до підвищення тиску, утруднення роботи серця та затримки рідини в організмі.