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6 продуктів, які варто не їсти після 65 років

Які продукти не можна їсти після 65 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для кожного періоду життя варто формувати нові звички в харчуванні, оскільки ті продукти, які людина вживає в сорок років, у шістдесят можуть завдати шкоди здоров’ю.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 5 продуктів, яких варто уникати після 65 років.

Недоварені яйця

Потрібно їсти більше свіжих овочів і фруктів, вони мають необхідні для організму вітаміни, мінерали, органічні кислоти та клітковину. Фрукти й овочі покращують процеси травлення, нормалізують метаболізм і кислотно-лужний баланс.

Якщо у вас є переддіабет, регулярне споживання цих типів напоїв може підвищити рівень цукру в крові до діагнозу діабет. Надлишок цукру також призводить до ожиріння та інших проблем зі здоров’ям.

Зловживання продуктами, в яких великий вміст солі, може призвести до підвищення тиску, утруднення роботи серця та затримки рідини в організмі.

Раніше ми повідомляли про два продукти, які здатні уповільнити процес старіння.

Також читайте про продукти, які покращують концентрацію та розумові здібності.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Best life online та Sun halth.

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