6 продуктів, які варто не їсти після 65 років

Для кожного періоду життя варто формувати нові звички в харчуванні, оскільки ті продукти, які людина вживає в сорок років, у шістдесят можуть завдати шкоди здоров’ю.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 5 продуктів, яких варто уникати після 65 років.
Потрібно їсти більше свіжих овочів і фруктів, вони мають необхідні для організму вітаміни, мінерали, органічні кислоти та клітковину. Фрукти й овочі покращують процеси травлення, нормалізують метаболізм і кислотно-лужний баланс.
Якщо у вас є переддіабет, регулярне споживання цих типів напоїв може підвищити рівень цукру в крові до діагнозу діабет. Надлишок цукру також призводить до ожиріння та інших проблем зі здоров’ям.
Зловживання продуктами, в яких великий вміст солі, може призвести до підвищення тиску, утруднення роботи серця та затримки рідини в організмі.
Раніше ми повідомляли про два продукти, які здатні уповільнити процес старіння.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Best life online та Sun halth.