6 продуктов, которые не стоит есть после 65 лет

Недоваренные яйца

Нужно есть больше свежих овощей и фруктов, они имеют необходимые для организма витамины, минералы, органические кислоты и клетчатку. Фрукты и овощи улучшают процессы пищеварения, нормализуют метаболизм и кислотно-щелочной баланс.

Если у вас есть преддиабет, регулярное потребление этих типов напитков может повысить уровень сахара в крови до диагноза диабет. Избыток сахара также приводит к ожирению и другим проблемам со здоровьем.

Злоупотребление продуктами, в которых большое содержание соли, может привести к повышению давления, затруднению работы сердца и задержке жидкости в организме.