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6 продуктов, которые не стоит есть после 65 лет

Какие продукты нельзя есть после 65 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для каждого периода жизни стоит формировать новые привычки в питании, поскольку те продукты, которые человек употребляет в сорок лет, в шестьдесят могут нанести вред здоровью.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 5 продуктах, которых стоит избегать после 65 лет.

Недоваренные яйца

Нужно есть больше свежих овощей и фруктов, они имеют необходимые для организма витамины, минералы, органические кислоты и клетчатку. Фрукты и овощи улучшают процессы пищеварения, нормализуют метаболизм и кислотно-щелочной баланс.

Если у вас есть преддиабет, регулярное потребление этих типов напитков может повысить уровень сахара в крови до диагноза диабет. Избыток сахара также приводит к ожирению и другим проблемам со здоровьем.

Злоупотребление продуктами, в которых большое содержание соли, может привести к повышению давления, затруднению работы сердца и задержке жидкости в организме.

 

Ранее мы сообщали о двух продуктах, которые способны замедлить процесс старения.

Также читайте о продуктах, которые улучшают концентрацию и умственные способности.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Best life online и Sun halth.

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