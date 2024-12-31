6 продуктов, которые не стоит есть после 65 лет

Для каждого периода жизни стоит формировать новые привычки в питании, поскольку те продукты, которые человек употребляет в сорок лет, в шестьдесят могут нанести вред здоровью.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 5 продуктах, которых стоит избегать после 65 лет.

Недоваренные яйца

Многие любят не доваривать яйца, чтобы желток оставался жидким. Однако, такой продукт может быть опасным для людей после 65 лет из-за риска сальмонеллы.

Диетолог Аманда Холцер советует жарить яйца по крайней мере две-три минуты.

" Когда вы покачиваете сковороду, яичные белки не должны растекаться", - добавила она.

Фруктовые консервы

По возможности отдавайте предпочтение свежим фруктам вместо консервированных. Уровень витамина С в консервированных фруктах очень низкий. И есть достаточно веские доказательства того, что рафинированный сахар способствует воспалению в нашем организме.

Нужно есть больше свежих овощей и фруктов, они имеют необходимые для организма витамины, минералы, органические кислоты и клетчатку. Фрукты и овощи улучшают процессы пищеварения, нормализуют метаболизм и кислотно-щелочной баланс.

Грейпфрутовый сок

Грейпфрут вкусный и питательный, но сок может препятствовать приему лекарств, например, от высокого уровня холестерина и депрессии.

Сок грейпфрута также может препятствовать лечению бессонницы и тревоги. Другие фрукты, а также фруктовые соки, такие как апельсиновый сок, клюквенный сок и томатный сок, потребляемые в умеренных количествах, являются лучшим выбором для пожилых людей.

Кофе и чай

Кофеин в кофе и чае может вызвать проблемы, если их выпить слишком много. Он не только мешает многим людям хорошо выспаться, но и может усилить тревожность и заставить сердце биться учащенно или неравномерно.

Это может быть опасно, если у вас заболевания сердца. Помимо кофе, кофеин также содержится во многих чаях, некоторых газированных напитках, шоколаде и даже в некоторых лекарствах, включая безрецептурные обезболивающие.

Искусственные подсластители

Искусственные подсластители, особенно в газировке, связаны с серьезными заболеваниями сердца.

Исследования показали, что регулярное употребление искусственно подслащенных безалкогольных напитков может увеличить риск сердечного приступа или инсульта

Если у вас есть преддиабет, регулярное потребление этих типов напитков может повысить уровень сахара в крови до диагноза диабет. Избыток сахара также приводит к ожирению и другим проблемам со здоровьем.

Соленые продукты

Слишком много соли может быть проблемой для пожилых людей, особенно если у вас в анамнезе есть гипертония. Если вашей еде не хватает вкуса, попробуйте добавить различные травы и специи, а не увеличивать поваренную соль.

Злоупотребление продуктами, в которых большое содержание соли, может привести к повышению давления, затруднению работы сердца и задержке жидкости в организме.