6 продуктів, які швидко збільшують м'язи після тренування

Дикий лосось

Дієтолог Сью Ван Рейс розповів, що дикий лосось має високий вміст креатину (для нарощування м’язів), омега-3 жирів (для спалювання жиру), протеїну (для нарощування м’язів), B12 (для побудови червоних кров’яних тілець) і вітаміну D (для міцних кісток).

Такі вітаміни допомагають організму добре справлятися з фізичними вправами та відновлюватися після них.

Нежирний білок є головним серед продуктів, які можуть допомогти збільшити чіткість м’язів. Він є в таких продуктах, як яєчний білок, куряча грудка, грудка індички, талапія, креветки, тріска та нежирні шматки яловичини або свинини.

Вони постачають амінокислоти, необхідні для відновлення та росту м’язів, мінімізуючи споживання жиру, що допомагає підтримувати чіткість м’язів.

Яйця

Яйця - це джерело поживних речовин, які містять високоякісний і повноцінний білок. Вони також забезпечують лейцин, ключову амінокислоту для відновлення та росту м’язів.

Жовток багатий на такі вітаміни, як B12 і D, які відіграють важливу роль в енергетичному обміні та роботі м’язів. Включення яєць, особливо після тренування, може прискорити відновлення м’язів, одночасно підтримуючи жировий обмін.

Яйця швидко розщеплюються та використовуються організмом, це сприяє швидкому відновленню після тренування або робить його чудовим перед тренуванням завдяки дев’яти незамінним амінокислотам.

Квасоля

Квасоля є чудовим джерелом білка та багата розчинною клітковиною. Цей тип клітковини допомагає уповільнити спорожнення шлунка, щоб ви відчували ситість швидше і довше.

Розчинна клітковина також уповільнює всмоктування поживних речовин у шлунково-кишковому тракті, тому може допомогти стабілізувати рівень глюкози в крові.

Високий вміст білка та клітковини допомагає бобам живити м’язи, не створюючи додаткового жиру, що може зменшити візуальний вплив на мускулатуру.

Сир або грецький йогурт

Молочні продукти з меншим вмістом жиру можуть бути надзвичайно корисними для м’язів. Сир не тільки багатий білком, але також містить секретний інгредієнт - лейцин.

Ця важлива амінокислота допомагає запустити синтез м’язової маси в організмі.

Нежирний грецький йогурт є хорошим джерелом сироваткових і казеїнових білків. Казеїн - це білок, який засвоюється повільніше, і його синтез пов’язаний протягом ночі, оскільки він з часом вивільняє амінокислоти.

Ферментовані продукти

Кімчі наповнена пробіотиками, які допомагають організму краще перетравлювати їжу та правильно використовувати білок, завдяки чому м’язи виглядають більш чіткими.

Інші ферментовані продукти, які можуть допомогти у визначенні м’язів, включають квашену капусту та кефір. Додавання їх у свій раціон може покращити травлення, зменшити здуття живота та зменшити запалення.

Здоровий мікробіом кишечника також підтримує гормональний баланс, який відіграє вирішальну роль у втраті жиру та відновленні м’язів.

Протеїновий порошок

Щоб наростити чисту м’язову масу, важливо споживати таку саму кількість білка, як ваша маса тіла. Білок є будівельним матеріалом для м’язів, тому він має вирішальне значення для їх формування.