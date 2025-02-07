6 продуктов, которые быстро увеличивают мышцы после тренировки

Дикий лосось

Диетолог Сью Ван Рейс рассказал, что дикий лосось имеет высокое содержание креатина (для наращивания мышц), омега-3 жиров (для сжигания жира), протеина (для наращивания мышц), B12 (для построения красных кровяных телец) и витамина D (для крепких костей).

Такие витамины помогают организму хорошо справляться с физическими упражнениями и восстанавливаться после них.

Нежирный белок является главным среди продуктов, которые могут помочь увеличить четкость мышц. Он есть в таких продуктах, как яичный белок, куриная грудка, грудка индейки, талапия, креветки, треска и нежирные куски говядины или свинины.

Они поставляют аминокислоты, необходимые для восстановления и роста мышц, минимизируя потребление жира, что помогает поддерживать четкость мышц.

Яйца

Яйца - это источник питательных веществ, которые содержат высококачественный и полноценный белок. Они также обеспечивают лейцин, ключевую аминокислоту для восстановления и роста мышц.

Желток богат такими витаминами, как B12 и D, которые играют важную роль в энергетическом обмене и работе мышц. Включение яиц, особенно после тренировки, может ускорить восстановление мышц, одновременно поддерживая жировой обмен.

Яйца быстро расщепляются и используются организмом, это способствует быстрому восстановлению после тренировки или делает его отличным перед тренировкой благодаря девяти незаменимым аминокислотам.

Фасоль

Фасоль является отличным источником белка и богата растворимой клетчаткой. Этот тип клетчатки помогает замедлить опорожнение желудка, чтобы вы чувствовали сытость быстрее и дольше.

Растворимая клетчатка также замедляет всасывание питательных веществ в желудочно-кишечном тракте, поэтому может помочь стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Высокое содержание белка и клетчатки помогает бобам питать мышцы, не создавая дополнительного жира, что может уменьшить визуальное воздействие на мускулатуру.

Творог или греческий йогурт

Молочные продукты с меньшим содержанием жира могут быть чрезвычайно полезными для мышц. Сыр не только богат белком, но также содержит секретный ингредиент - лейцин.

Эта важная аминокислота помогает запустить синтез мышечной массы в организме.

Нежирный греческий йогурт является хорошим источником сывороточных и казеиновых белков. Казеин - это белок, который усваивается медленнее, и его синтез связан в течение ночи, поскольку он со временем высвобождает аминокислоты.

Ферментированные продукты

Кимчи наполнена пробиотиками, которые помогают организму лучше переваривать пищу и правильно использовать белок, благодаря чему мышцы выглядят более четкими.

Другие ферментированные продукты, которые могут помочь в определении мышц, включают квашеную капусту и кефир. Добавление их в свой рацион может улучшить пищеварение, уменьшить вздутие живота и уменьшить воспаление.

Здоровый микробиом кишечника также поддерживает гормональный баланс, который играет решающую роль в потере жира и восстановлении мышц.

Протеиновый порошок

Чтобы нарастить чистую мышечную массу, важно потреблять такое же количество белка, как ваша масса тела. Белок является строительным материалом для мышц, поэтому он имеет решающее значение для их формирования.