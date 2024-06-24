6 продуктів, які не можна подрібнювати в блендері

Гаряча рідина або їжа

Дуже часто в рецептах крем-супу зазначений такий крок, як перемелювання страви до однорідності в блендері. Проте помістивши дуже гарячі інгредієнти в блендер, можна не тільки обпекти руки, але й зіпсувати прилад.

Занурювальний блендер може підійти для цієї функції краще, однак, якщо його немає, спочатку дочекайтеся охолодження інгредієнтів і лише потім перекладіть чи перелийте їх у блендер.

Кава в зернах

Попри те, що технічно можна спробувати використати блендер як кавомолку, це не найкращий вибір. Адже з часом регулярне подрібнення грубих кавових зерен призведе до того, що леза блендера затупляться.

Але, що не менш важливо, ви ніколи не отримаєте рівномірно подрібнені зерна через конструкцію блендера.

Лід

Як і у випадку з кавовими зернами, кубики льоду не можна класти в блендер, оскільки він може пошкодити прилад, затупити леза, і лід не буде належним чином подрібнений.

Однак, є певний виняток - додавання льоду в смузі та коктейлі, оскільки інші інгредієнти допоможуть розбити лід. Водночас важливо не перевантажувати блендер.

Сухофрукти

Коли справа доходить до того, щоб покласти фрукти в блендер, свіжі або заморожені - це не несе шкоди для блендера. Додавання сухофруктів до соусу або маринаду також може здатися гарною ідеєю, але не тоді, коли цей соус готується в блендері.

Що не можна подрібнювати у блендері (ілюстрація: Freepik)

Адже шкіряста, жорстка текстура сухофруктів у поєднанні з липкою внутрішньою частиною - це рецепт забивання механізму приладу.

Готова картопля

Це може дивувати, але класти картоплю в блендер - велике "ні". За кілька хвилин після подрібнення готової картоплі крохмаль і рідина створять текстуру, схожу на клейку гумку.

Тож, якщо ви хочете приготувати шовковисте пюре, краще надайте перевагу м'ясорубці або потовчіть картоплю вручну, блендер - не найкращий варіант.

Мигдаль та інші горіхи

Цілі горіхи можуть пошкодити блендер без шансів на відновлення. Навіть при приготуванні молока на рослинній основі горіхи попередньо замочують, щоб розм'якшити їх перед подрібненням.

Якщо вам потрібні горіхи, такі як мигдаль або кеш'ю, для салатів або десертів, найкраще подрібнити їх ножем.