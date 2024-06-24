6 продуктов, которые нельзя измельчать в блендере

Горячая жидкость или еда

Очень часто в рецептах крем-супа указан такой шаг, как перемалывание блюда до однородности в блендере. Однако поместив очень горячие ингредиенты в блендер, можно не только обжечь руки, но и испортить прибор.

Погружной блендер может подойти для этой функции лучше, однако если его нет, сначала дождитесь охлаждения ингредиентов и только затем переложите или перелейте их в блендер.

Кофе в зернах

Несмотря на то, что технически можно попробовать использовать блендер в качестве кофемолки, это не самый лучший выбор. Ведь со временем регулярное измельчение грубых кофейных зерен приведет к тому, что лезвия блендера затупятся.

Но, что не менее важно, вы никогда не получите равномерно измельченных зерен из-за конструкции блендера.

Лид

Как и в случае с кофейными зернами, кубики льда нельзя класть в блендер, поскольку он может повредить прибор, затупить лезвия, и лед не будет должным образом измельчен.

Однако есть определенное исключение - добавление льда в полосе и коктейле, поскольку другие ингредиенты помогут разбить лед. В то же время, важно не перегружать блендер.

Сухофрукты

Когда дело доходит до того, чтобы положить фрукты в блендер, свежие или замороженные - это не несет вреда для блендера. Добавление сухофруктов к соусу или маринаду может показаться хорошей идеей, но не тогда, когда этот соус готовится в блендере.

Что нельзя измельчать в блендере (иллюстрация: Freepik)

Ведь кожистая, жесткая текстура сухофруктов в сочетании с липкой внутренней частью - это рецепт забивания механизма прибора.

Готовый картофель

Это может удивлять, но класть картофель в блендер - большое "нет". Через несколько минут после измельчения готового картофеля крахмал и жидкость создадут текстуру, похожую на клейкую резинку.

Так что, если вы хотите приготовить шелковистое пюре, лучше отдайте предпочтение мясорубке или потолките картофель вручную, блендер - не лучший вариант.

Миндаль и другие орехи

Целые орехи могут повредить блендер без шансов на восстановление. Даже при приготовлении молока на растительной основе орехи предварительно замачивают, чтобы размягчить перед измельчением.

Если вам нужны орехи, такие как миндаль или кешью, для салатов или десертов, лучше измельчить их ножом.