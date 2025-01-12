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6 продуктів, які майже не містять калорій

Які продукти містять найменшу кількість калорій (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Інколи хочеться якоїсь легкої їжі, щоб не була важкою для шлунка і давала відчуття ситості. Є продукти, які майже не містять калорій, тому не будуть шкодити фігурі і будуть до смаку практично усім.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які містять найнижчу кількість калорій.

Кавун

Фруктові волокна також містять багато вітамінів А і С. Фрукти швидко насичують і тому є легким десертом після основного прийому їжі.

Перець

Помідори

Помідор – дуже корисний для здоров'я серця, оскільки містить велику кількість калію. Крім того, він очищає організм і дуже корисний для печінки завдяки вмісту хлору та сульфіду, які допомагають фільтрувати відходи з організму. 

Томати містять багато води і лише 18 калорій на 100 г, а також антиоксидант лікопін, який надає помідорам червоний колір.

Помідори є цінним джерелом калію і вітаміну С. Їх можна додавати до салатів, соусів, супів та піци.

Спаржа

Продукт багатий натуральними волокнами, сприяє гарному травному транзиту і бореться із запорами. Завдяки білкам, вона відмінно пригнічує апетит і є найкращим продуктом, щоб насититися. Спаржа також сприяє виробленню корисних бактерій у мікробіоті кишківника, які розщеплюють жири.  

Рукола

У руколі багато вітаміну С, заліза та калію. Містить всього 30 калорій у 100 г.

Такий продукт дуже корисний, адже споживання руколи може допомогти знизити ризик багатьох хронічних захворювань, а також зміцнити кістки та покращити здоров’я серця.

Її можна додавати в салати, піцу, соуси та навіть смузі.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Best life online та Fit For Fun.

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