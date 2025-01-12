6 продуктов, которые почти не содержат калорий

Иногда хочется какой-то легкой пищи, чтобы не была тяжелой для желудка и давала ощущение сытости. Есть продукты, которые почти не содержат калорий, поэтому не будут вредить фигуре и придутся по вкусу практически всем.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые содержат самое низкое количество калорий.
Фруктовые волокна также содержат много витаминов А и С. Фрукты быстро насыщают и поэтому являются легким десертом после основного приема пищи.
Помидор - очень полезен для здоровья сердца, поскольку содержит большое количество калия. Кроме того, он очищает организм и очень полезный для печени благодаря содержанию хлора и сульфида, которые помогают фильтровать отходы из организма.
Томаты содержат много воды и всего 18 калорий на 100 г, а также антиоксидант ликопин, который придает помидорам красный цвет.
Помидоры являются ценным источником калия и витамина С. Их можно добавлять в салаты, соусы, супы и пиццу.
Продукт богат натуральными волокнами, способствует хорошему пищеварительному транзиту и борется с запорами. Благодаря белкам, она отлично подавляет аппетит и является лучшим продуктом, чтобы насытиться. Спаржа также способствует выработке полезных бактерий в микробиоте кишечника, которые расщепляют жиры.
В рукколе много витамина С, железа и калия. Содержит всего 30 калорий в 100 г.
Такой продукт очень полезен, ведь потребление рукколы может помочь снизить риск многих хронических заболеваний, а также укрепить кости и улучшить здоровье сердца.
Ее можно добавлять в салаты, пиццу, соусы и даже смузи.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Best life online и Fit For Fun.