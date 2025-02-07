6 продуктів, які 100% підвищать роботу мозку і всього організму
Здоров'я та гарний настрій - це запорука успіху та щасливого життя. Іноді для досягнення бажаного результату потрібно зовсім небагато - лише кілька простих інгредієнтів, які здатні покращити ваше самопочуття, "прояснити" голову та допомогти приймати кращі рішення.
Які 6 продуктів підвищать роботу мозку та всього організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської в Instagram.
Які продукти сприяють здоровому мозку?
Природа щедро обдарувала нас корисними продуктами, які мають безліч переваг для нашого організму. Ось лише деякі з них:
Фісташки
Ці горіхи багаті на білок, корисні жири та антиоксиданти, які сприяють здоров'ю серця. Регулярне вживання фісташок допомагає знизити рівень холестерину та підтримує нормальну роботу серцево-судинної системи.
Волоські горіхи
Вони містять велику кількість омега-3 жирних кислот та антиоксидантів, які підтримують роботу мозку та серця. Волоські горіхи покращують пам'ять, концентрацію та когнітивні функції.
Бразильські горіхи
Ці горіхи є найкращим натуральним джерелом селену, необхідного для нормального функціонування щитоподібної залози. Селен також є потужним антиоксидантом, який захищає клітини організму від пошкоджень.
Насіння чіа
Воно містить багато клітковини та омега-3, допомагаючи регулювати травлення та підтримувати здорову вагу. Клітковина сприяє нормалізації рівня цукру в крові та забезпечує відчуття ситості на тривалий час.
Насіння льону
Це джерело розчинної клітковини та омега-3 (альфа-ліноленової кислоти), що сприяє здоров'ю серця та кишківника. Розчинна клітковина допомагає знизити рівень холестерину та покращує роботу травної системи.
Вівсяна крупа
Вона багата на бета-глюкани (тип клітковини), які знижують рівень холестерину та надовго зберігають відчуття ситості. Вівсянка є чудовим варіантом для сніданку, адже вона забезпечує організм енергією на весь день.
Як додати ці продукти до свого раціону?
- Горіхи та насіння: їх можна вживати як окремий перекус, додавати до салатів, йогуртів або каш.
- Вівсяна крупа: з вівсянки можна приготувати смачний та корисний сніданок, додавши фрукти, ягоди або горіхи.
Переваги здорового харчування
Регулярне вживання цих продуктів позитивно вплине на ваше здоров'я та самопочуття:
- Покращення настрою: збалансоване харчування сприяє виробленню гормонів щастя, таких як серотонін та дофамін.
- "Прояснення" голови: корисні жири та антиоксиданти, що містяться в горіхах та насінні, покращують роботу мозку та когнітивні функції.
- Здоров'я в цілому: збалансоване харчування зміцнює імунітет, покращує роботу серцево-судинної системи та запобігає розвитку багатьох захворювань.
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