Ця проста однохвилинна вправа суттєво покращить пам'ять та корисна для мозку

Покращити здоров’я мозку та запобігти погіршенню когнітивних функцій можна за допомогою простою вправи, яку варто виконувати одну хвилину. Цей метод допомагає залишатися активним довгий час.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Що корисно для мозку

З віком пам'ять і здатність сприймати нову інформацію змінюється. На помірному рівні це нормальна ознака старіння, тоді як на більш сильному це може бути спричинено деменцією.

Психолог Лаура Вера рекомендує брати участь у різноманітних розумових завданнях. Вона порівняла розумові вправи з впливом на м’язи тіла, подібним до фізичної активності.

"Якщо ми завжди виконуємо одну й ту саму розумову діяльність, наприклад розв’язуємо одні й ті самі головоломки, то мозок перестає напружуватися. Тому важливо змінюватись, вводити нові виклики та виконувати вправи, які вимагають трохи більше зусиль", - зазначила вона.

Яку вправу виконувати

Однією з найпростіших і найефективніших вправ для покращення пам’яті, якою Лаура поділилася, є щось таке просте, як спостереження за вітриною протягом однієї хвилини.

Ця вправа, яку кожен може виконувати у своєму повсякденному житті, стимулює фотографічну пам’ять.

Ідея полягає в тому, щоб зупинитися перед вітриною і подумки відзначити всі деталі: товари, наприклад, розташування предметів, ціни. Потім ми повинні піти і спробувати пригадати всі ці деталі.

За словами Лаури, ця проста вправа активує нейронні зв’язки та покращує здатність зберігати зорову інформацію. Це не означає, що фізичні вправи не важливі.

Щоб покращити здоров’я мозку, варто регулярно виконувати фізичні вправи. Вони збільшують оксигенацію мозку, що сприяє його належному функціонуванню. З кожним рухом мозок отримує поштовх, який дозволяє йому залишатися активним і готовим до навчання та запам’ятовування.

Крім того, важливий також здоровий графік сну. Все тому, що коли ми погано спимо, то наступного дня пам’ять погіршується.

Щоб знизити ризик деменції, необхідне: