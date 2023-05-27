Ось що насправді людей штовхає на зраду. Психологи розповіли все про "зв'язки на стороні"

Що таке зрада

"Спершу визначимо поняття зради. Це добровільне порушення кордонів, встановлених у конкретній парі щодо романтичної чи сексуальної взаємодії з іншими людьми", - пишуть психологи.

Така домовленість часто визначається культурними традиціями чи цінностями партнерів: це може бути як повна взаємна ексклюзивність, так і часткове обмеження дій при дозволі на інші.

Часто ці домовленості не озвучуються, а ніби маються на увазі самі собою.

Що спонукає людину на зраду

Романтичний чи сексуальний потяг - так, іноді зрада викликана саме почуттями до іншої людини. Тут може спрацювати ефект новизни або ж виникати фантазія про близькість із новим знайомим, що посилює потяг.

Замовчуваний конфлікт у парі - коли партнер не готовий його вирішувати, зрада може бути парадоксальним способом зберегти стосунки або ж виявом пасивної агресії, помсти партнеру за неприємні переживання.

Втеча від близькості. Деяким людям настільки важко у близьких стосунках, що вони несвідомо саботують, щоб збільшити дистанцію від партнера, відчувати свою свободу в цьому.

Формальні стосунки - є стосунки, які існують тільки формально, а близькості в них немає, і тоді один чи два партнери шукають її на стороні.

Самоствердження - зрада, як спосіб підтримати впевненість у собі чи власній привабливості. Часто виникає на фоні особистісної кризи одного із партнерів.

Нудьга - зрада як спосіб вибратися з монотонності, коли людина прагне отримати нових вражень та не може отримати їх у цих стосунках.

Що робити, якщо підозрюєте партнера у зраді

Спершу треба визнати свої почуття (часто це буде тривога, образа, злість на партнера) і визначити, що зараз у вашій парі не найкращий період. У вас буде спокуса розпочати "таємне розслідування", проте це не варто робити.

Натомість сфокусуйтесь на тому, які ще опори є у вас, незалежно від того, чи реальні ваші підозри. Для розмови про них необхідний план дій та виважений настрій: важливо, щоб ви у ньому концентрувались на своїх почуттях та потребах, а не на взаємних звинуваченнях.

Якщо факт зради встановлений, то це кризовий момент для пари. Важливо визнати, що повернути все, як було вже не вийде: стосунки змінилися, як і обидва партнери.

Ви можете зробити вибір - почати будувати їх ніби заново чи завершити. Для відбудови потребуватимуться свідомі зусилля обох партнерів, а в деяких випадках - професійна допомога сімейного консультанта чи психотерапевта.

Для початку відновлення стосунків потрібно проаналізувати їх з огляду на те, що партнерів об'єднує, а також їхньої готовності взяти на себе частину відповідальності за кризу у стосунках.

Далі почнеться процес відновлення близькості та довіри, а також вибудовування нових стосунків, в яких обом партнерам буде комфортно і вони зможуть уникнути помилок, які призводять до ситуації зради.

Способу, який би на 100% гарантував, що зради у стосунках не відбудеться, не існує. Про те, є певні діє, які можуть знизити ризик: