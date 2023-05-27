Вот что на самом деле людей толкает на измену. Психологи рассказали все о "связях на стороне"

Что такое измена

"Сначала определим понятие измены. Это добровольное нарушение границ, установленных в конкретной паре относительно романтического или сексуального взаимодействия с другими людьми", - пишут психологи.

Такая договоренность часто определяется культурными традициями или ценностями партнеров: это может быть как полная взаимная эксклюзивность, так и частичное ограничение действий при разрешении на другие.

Часто эти договоренности не озвучиваются, а словно подразумеваются сами собой.

Что побуждает человека к измене

Романтическое или сексуальное влечение - да, иногда измена вызвана именно чувствами к другому человеку. Здесь может сработать эффект новизны или же возникать фантазия о близости с новым знакомым, что усиливает тягу.

Замалчиваемый конфликт в паре - когда партнер не готов его решать, измена может быть парадоксальным способом сохранить отношения или проявлением пассивной агрессии, мести партнеру за неприятные переживания.

Бегство от близости. Некоторым людям настолько тяжело в близких отношениях, что они бессознательно саботируют, чтобы увеличить дистанцию от партнера, чувствовать свою свободу в этом.

Формальные отношения - есть отношения, которые существуют только формально, а близости у них нет, и тогда один или два партнера ищут ее на стороне.

Самоутверждение - измена, как способ поддержать уверенность в себе или собственной привлекательности. Часто возникает на фоне личного кризиса одного из партнеров.

Скука - предательство, как способ выбраться из монотонности, когда человек стремится получить новые впечатления и не может получить их в этих отношениях.

Что делать, если подозреваете партнера в измене

Сначала нужно признать свои чувства (часто это будет тревога, обида, злоба на партнера) и определить, что сейчас в вашей паре не самый лучший период. У вас будет соблазн начать "тайное расследование", однако это делать не стоит.

Сфокусируйтесь на том, какие еще опоры есть у вас, независимо от того, реальны ли ваши подозрения. Для разговора о них необходим план действий и настроение: важно, чтобы вы в нем концентрировались на своих чувствах и потребностях, а не на взаимных обвинениях.

Если факт предательства установлен, то это кризис для пары. Важно признать, что вернуть все, как было уже не получится: отношения изменились, как и оба партнера.

Вы можете сделать выбор - начать строить их как заново или завершить. Для возобновления потребуются сознательные усилия обоих партнеров, а в некоторых случаях профессиональная помощь семейного консультанта или психотерапевта.

Для начала возобновления отношений нужно проанализировать их, учитывая, что партнеров объединяет, а также их готовность взять на себя часть ответственности за кризис в отношениях.

Потом начнется процесс возобновления близости и доверия, а также выстраивания новых отношений, в которых обоим партнерам будет комфортно и они смогут избежать ошибок, что приводят к ситуации измены.

Способа, который бы на 100% гарантировал, что измены в отношениях не произойдет, не существует. Но есть определенные действия, которые могут снизить риск: