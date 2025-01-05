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6 порад як побороти голод від скуки і не наїдатися "запрещьонки"

Фото: Як побороти жагу їсти від скуки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У сучасному світі, де стрес є частиною повсякденного життя, а доступ до обробленої їжі надзвичайно простий, багато людей стикаються з так званим гедонічним голодом. Це бажання їсти не через фізіологічну потребу, а як реакцію на психологічне виснаження або потребу в позитивних емоціях.

Як побороти голод від скуки і не наїдатися "запрещьонки", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Гедонічний голод: що це і як він впливає на нас

Часто після важкого дня людина "винагороджує" себе смачними, але малокорисними продуктами - солодощами, смаженим або їжею з високим вмістом жирів і вуглеводів. Такі продукти викликають короткочасний сплеск енергії, який швидко зникає, залишаючи відчуття втоми та провини.

У січні 2024 року турецьке дослідження виявило, що люди з високим рівнем гедонічного голоду часто мають низьку самооцінку та схильність до самокритики. Постійна "винагорода" їжею може не лише призвести до набору ваги, але й погіршити психологічний стан через втрату контролю над власною поведінкою.

Як боротися з гедонічним голодом?

Один із способів подолати цю проблему - усвідомлене харчування. Воно допомагає звернути увагу на вибір їжі та її вплив на емоційний стан. Ось основні рекомендації:

  • Уповільнити темп прийому їжі. Їсти повільно, ретельно пережовуючи кожен шматочок.
  • Усунути відволікаючі фактори. Їсти без телевізора, телефону чи інших джерел шуму.
  • Звертати увагу на сигнали тіла. Їсти тільки до фізичного насичення, а не до повного переїдання.
  • Розрізняти голод та емоційну тягу. Чи справді ви голодні, чи просто шукаєте способу зняти стрес?
  • Цінувати їжу. Насолоджуватися смаком, текстурою та ароматом страв.
  • Помічати вплив їжі на настрій. Які емоції викликає їжа після її споживання?

Наукові підтвердження ефективності усвідомленого харчування

Дослідження свідчать, що усвідомлене харчування може бути настільки ж ефективним у досягненні здорової ваги, як і традиційні програми схуднення. Мета-аналіз 10 досліджень показав, що воно допомагає не лише знижувати вагу, але й підтримувати її стабільність у довгостроковій перспективі.

Коли варто звернутися до психолога?

Якщо самостійно впоратися з гедонічним голодом важко, фахівці рекомендують звернутися до психолога, який спеціалізується на емоційному харчуванні. Він допоможе розібратися в причинах поведінки та позбутися нездорових звичок.

Гедонічний голод - це не лише проблема харчування, а й питання психологічного благополуччя. Усвідомлене ставлення до їжі може стати кроком до більш здорового та гармонійного життя.

 

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